Loạt trend gây sốt 2 tháng đầu năm: Từ thoại "Thỏ Ơi!!" đến tạo ấn phát tài

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, đã có không ít trào lưu xuất hiện và khiến mạng xã hội phát sốt. Đặc biệt, nhiều trend mang tính thực nghiệm, khiến giới trẻ thích thú thực hiện một cách tỉ mỉ, từ đó lan tỏa nhiều năng lượng tích cực.

Năm 2026 là năm 2016 mới

Thời điểm vừa bước qua năm mới 2026, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ trào lưu "2026 là năm 2016 mới" như một cách hồi tưởng về thời kỳ 10 năm trước. Hàng loạt trào lưu thập kỷ trước được nhắc lại như Pen Pineapple Apple Pen, chỉnh ảnh phong cách nhiệt đới, mặc quần bò, đeo choker hay là thời điểm ra mắt của Stranger Things, trò chơi Pokémon Go, BLACKPINK... khiến ai nấy không khỏi hoài niệm.

Tại Việt Nam, 2016 còn là thời điểm nở rộ các phong trào chụp ảnh cùng trà sữa, tham gia các đêm nhạc EDM, chạy Color Me Run, hay đắm chìm trong các bản nhạc như Phía Sau Một Cô Gái, Lạc Trôi, Sau Tất Cả...

Làm hoa kẽm nhung

Hoa kẽm nhung là trào lưu được giới trẻ, đặc biệt là các bạn nam yêu thích. Với nguyên liệu đơn giản, dễ sắm trên mạng, teen có thể tự mình làm một bó hoa kẽm nhung đầy màu sắc để tặng bạn bè hay nửa kia. Trên TikTok, cư dân mạng quay lại nhiều video biến hình từ nguyên liệu rời rạc sang bó hoa hoành tráng, khiến ai nấy thích thú.

Đặc biệt, những video hướng dẫn làm hoa kẽm nhung cũng gây chú ý không kém. Đây được xem là trào lưu dễ thương, ý nghĩa trong lúc cõi mạng đang "bội thực" những kiểu nội dung "mì ăn liền" hoặc lạm dụng AI và các nhân vật "thối não".

Chị Bờ Vai

Trên TikTok, những video về Chị Bờ Vai được nhiều người hưởng ứng, trong đó có cả các nghệ sĩ. Đây là câu thoại của Văn Mai Hương trong bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, trong phân đoạn cô cùng LyLy livestream và gặp phải một bình luận khiếm nhã, bảo rằng hai chị em không giống nhau.

Dần dà, đoạn hội thoại ngắn này được lan tỏa rộng rãi, tạo nên nhiều tình huống hài hước. Có người "nhép" lại câu thoại của dàn diễn viên gốc, có người tự thoại lại cùng với bạn bè của mình. Đây cũng là một trong những yếu tố không nhỏ giúp Thỏ Ơi!! bùng nổ, đứng đầu doanh thu mùa phim Tết 2026.

"Quét đất" hay "hút chân không"

Đầu năm 2026 cũng là thời điểm mà thời trang, phong cách giới trẻ lên ngôi với trào lưu "quét đất hay hút chân không". Đây là trào lưu so sánh giữa hai loại quần thông dụng, một bên là quần jeans bó sát giống như hiện tượng hút chân không, còn một bên là loại quần baggy thụng với ống quần dài, giống như đang quét đất.

Từ đó, hai thái cực phong cách được teen hưởng ứng mạnh mẽ, tạo nên những video cực ngầu và thu hút tương tác khủng trên nền nhạc 3In1 - S.Lex by Gkey. Đa phần, những video "quét đất" sẽ chiếm ưu thế hơn, song các nội dung về quần bó sát cũng cuốn hút, thậm chí theo hướng hài hước và độc đáo.

Trào lưu "quét đất hay hút chân không" được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt. Nguồn: Anh Áo Xanh

Ai Đưa Em Về (Low Cortisol)

Không chỉ tại Việt Nam mà ca khúc Ai Đưa Em Về của nữ ca sĩ TIA trở thành hiện tượng toàn cầu, khiến giới trẻ phải lắc lư theo. Ca khúc mang đến một khái niệm mới mang tên "low cortisol", tức là những giai điệu khiến mức độ hóc-môn cortisol trong cơ thể ở mức thấp, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, giảm lo âu.

Từ đó, nhiều video nhảy nhót theo lời bài hát "Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa" của TIA xuất hiện liên tục trên TikTok, góp phần đưa bài hát lên vị trí hạng 1 các BXH Spotify khắp châu Á.

TIA tự "đu trend" bài hát Ai Đưa Em Về của mình.

Ấn phát tài

Trend ấn phát tài (hay ấn cầu tài, tay hứng lộc) trở thành một hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội vào dịp đầu năm 2026. Từ Facebook sang tận TikTok, cư dân mạng có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh bàn tay có hình thù đặc biệt, trở thành một "thử thách" thú vị dành cho tất cả mọi người từ già đến trẻ.

Ấn phát tài là một dạng thủ ấn được tạo bằng cách chéo ngón áp út xuống phía thân ngón cái, rồi chụm hai đầu ngón cái - ngón giữa lại với nhau. Đây là động tác không hề dễ dàng, đòi hỏi người làm phải có đôi tay thanh thoát, mềm dẻo, ngón tay không quá dài cũng không quá ngắn để tạo hình thẩm mỹ nhất.

Dù nguồn gốc chính xác của trend chưa được xác định rõ ràng, nhiều người cho rằng nó có từ lâu nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong thời gian gần đây. Tất nhiên, việc ấn cầu tài này mang lại may mắn thật hay không là điều không thể chứng minh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhiệt tình tham gia vì thấy vui và thú vị, xem như một thử thách về mức độ khéo léo và cố gắng để có được thành phẩm như những người khác.