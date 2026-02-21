Nghi vấn Apple sắp ra mắt iPhone gập, giá có thể cao nhất lịch sử iPhone

HHTO - Theo các nguồn tin công nghệ quốc tế, Apple được cho là đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên, tạm gọi là “iPhone Fold”, trong giai đoạn cuối năm 2026.

Không giống các thế hệ iPhone trước đây, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược sản phẩm của Apple, khi hãng chính thức gia nhập cuộc đua smartphone màn hình gập - phân khúc hiện do Samsung và một số hãng Android khác dẫn đầu. Dù “đến sau”, Apple vẫn được cho là theo đuổi triết lý quen thuộc: chỉ tung ra sản phẩm khi công nghệ đủ hoàn thiện để mang lại trải nghiệm ổn định.

Về thiết kế, iPhone Fold nhiều khả năng sử dụng kiểu gập dạng cuốn sách, mở ra theo chiều ngang tương tự Galaxy Z Fold. Khi gập lại, máy có thể sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch, đủ dùng cho các thao tác cơ bản. Khi mở hoàn toàn, màn hình chính dự kiến đạt kích thước khoảng 7,7-7,8 inch, tiệm cận một chiếc iPad mini, phục vụ tốt cho làm việc, giải trí và đa nhiệm.

Điểm được nhắc đến nhiều nhất trong các rò rỉ gần đây là công nghệ màn hình gần như không để lộ nếp gấp - vấn đề vốn là “điểm yếu” cố hữu của smartphone gập. Apple được cho là đã đầu tư mạnh vào vật liệu hiển thị và cơ chế bản lề mới, nhằm tạo ra bề mặt màn hình phẳng, liền mạch hơn so với các đối thủ hiện nay.

Về cấu hình, iPhone Fold được dự đoán sẽ thuộc nhóm thiết bị cao cấp nhất của Apple. Máy có thể được trang bị chip xử lý thế hệ mới, hiệu năng tương đương hoặc vượt dòng iPhone Pro tại thời điểm ra mắt. Một số nguồn tin còn cho rằng đây sẽ là chiếc iPhone có dung lượng pin lớn nhất từ trước tới nay, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của màn hình lớn. Do đặc thù thiết kế, Apple có thể loại bỏ Face ID truyền thống và chuyển sang Touch ID tích hợp trong nút nguồn để tối ưu không gian linh kiện.

Hệ thống camera trên iPhone Fold được kỳ vọng vẫn giữ chất lượng ngang các mẫu iPhone Pro, với cụm camera sau đa ống kính, hỗ trợ đầy đủ các tính năng chụp ảnh và quay video cao cấp. Bên cạnh đó, iOS nhiều khả năng sẽ được Apple tùy biến sâu hơn để tận dụng màn hình gập, hỗ trợ đa nhiệm linh hoạt và chuyển đổi mượt mà giữa chế độ điện thoại và tablet.

Đi kèm những nâng cấp mạnh mẽ là mức giá được dự báo không hề “dễ chịu”. Các nhà phân tích cho rằng iPhone Fold có thể có giá khởi điểm từ khoảng 2.000 USD và thậm chí vượt mốc 2.500 USD (khoảng 51,8 đến 64,8 triệu đồng), trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử Apple. Nếu về Việt Nam theo đường chính hãng, mức giá sau thuế và phí có thể lên tới hơn 50 triệu đồng.

Dù Apple vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ thông tin nào, việc iPhone màn hình gập liên tục xuất hiện trong các báo cáo chuỗi cung ứng cho thấy sản phẩm này không còn là ý tưởng thử nghiệm. Nếu ra mắt đúng như dự đoán, iPhone Fold sẽ không chỉ mở ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, mà còn được xem là bước đi chiến lược của Apple nhằm tái định hình thị trường smartphone gập trong những năm tới.