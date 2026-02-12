Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân Hà Nội cần lưu ý về đăng ký thường trú, tạm trú để tránh bị phạt tiền

LINH LÊ

HHTO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về cư trú. Theo đó, từ năm 2026, việc đăng ký thường trú, tạm trú sẽ được siết chặt hơn, đi kèm với mức xử phạt tăng nặng nếu không thực hiện đúng thời hạn.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến Luật Cư trú và các văn bản liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc đăng ký cư trú khi sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.

Theo quy định hiện hành, công dân khi chuyển đến sinh sống tại một chỗ ở hợp pháp và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày đủ điều kiện. Trường hợp sinh sống, làm việc hoặc học tập tại địa điểm khác ngoài nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên, người dân phải đăng ký tạm trú theo đúng quy định.

Ngoài ra, đối với các trường hợp đến lưu trú ngắn ngày, dưới 30 ngày, như ở nhờ nhà người thân, bạn bè, hoặc lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ… người dân vẫn phải thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật về cư trú.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc đăng ký thường trú, tạm trú không chỉ là nghĩa vụ của công dân mà còn là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đáng chú ý, từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú được điều chỉnh tăng so với trước đây. Theo đó, hành vi không đăng ký thường trú, tạm trú đúng thời hạn hoặc cung cấp thông tin cư trú không chính xác có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Để tạo thuận lợi cho người dân, các thủ tục đăng ký cư trú hiện nay đã được triển khai theo hình thức trực tuyến. Người dân có thể thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế việc đi lại.

UBND TP Hà Nội đề nghị người dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn chủ động rà soát tình trạng cư trú của bản thân và gia đình, kịp thời thực hiện đăng ký theo đúng quy định. Việc chấp hành nghiêm các quy định về cư trú không chỉ giúp người dân tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý dân cư chính xác, đồng bộ và hiệu quả.

LINH LÊ
