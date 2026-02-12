iPhone 17e được cho là sắp "trình làng" trong vài ngày tới, giá bán ra sao?

HHTO - Sau iPhone 16e, Apple được cho là sẽ tiếp tục duy trì chiến lược ra mắt dòng iPhone “e” theo chu kỳ hằng năm. Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ được Apple giới thiệu vào mùa Xuân năm 2026, thay vì ra mắt cùng loạt iPhone cao cấp vào tháng 9 như truyền thống.

Các dự đoán hiện nay cho rằng iPhone 17e có thể ra mắt khoảng cuối tháng 2 năm 2026, tương tự cách Apple từng trình làng các mẫu iPhone giá dễ tiếp cận hoặc sản phẩm chiến lược trong các sự kiện mùa Xuân. Việc tách thời điểm ra mắt khỏi dòng iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro giúp Apple kéo dài vòng đời truyền thông, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông rõ rệt hơn.

Nếu lịch trình này chính xác, iPhone 17e sẽ trở thành mẫu iPhone mở màn cho danh mục sản phẩm Apple năm 2026, nhắm tới người dùng muốn sở hữu iPhone mới nhưng không cần chờ đến mùa Thu.

Về cấu hình, iPhone 17e được kỳ vọng sẽ trang bị chip A19, mang lại hiệu năng cao hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với A18 trên iPhone 16e. Đây được xem là nâng cấp quan trọng, giúp iPhone 17e đáp ứng tốt các tác vụ nặng, sử dụng lâu dài và tương thích với các tính năng AI mới của Apple trong tương lai.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là khả năng iPhone 17e sẽ được trang bị Dynamic Island, thay thế cho thiết kế “tai thỏ” trước đây. Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone 17e sẽ có trải nghiệm hiển thị tiệm cận hơn với các mẫu iPhone cao cấp, đồng thời làm tăng sức hút của sản phẩm ngay khi ra mắt vào đầu năm.

Theo các nguồn rò rỉ, Apple nhiều khả năng sẽ bổ sung MagSafe cho iPhone 17e - tính năng từng bị lược bỏ trên iPhone 16e. Việc hỗ trợ sạc không dây từ tính và phụ kiện MagSafe được đánh giá là nâng cấp nhỏ nhưng rất “đắt giá”, đặc biệt với người dùng phổ thông.

iPhone 17e được cho là vẫn sử dụng màn hình OLED 6,1 inch, cho chất lượng hiển thị tốt, màu sắc trung thực. Tuy nhiên, để phân cấp sản phẩm, Apple có thể tiếp tục giữ tần số quét 60Hz, thay vì nâng lên 120Hz như các dòng Pro.

Về camera, iPhone 17e nhiều khả năng không có thay đổi đột phá, với camera sau 48MP và camera trước 12MP hỗ trợ Face ID. Đây là cấu hình quen thuộc, tập trung vào trải nghiệm ổn định và dễ sử dụng cho số đông người dùng.

Dù chưa có thông tin chính thức, iPhone 17e được cho là sẽ giữ nguyên giá bán khởi điểm 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 128GB, tương tự iPhone 16e ra mắt vào năm ngoái. Với thời điểm ra mắt vào đầu năm 2026, sản phẩm này được xem là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn mua iPhone mới mà không cần chờ đến cuối năm.