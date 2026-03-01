Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Apple sắp cho ra mắt MacBook Pro màn hình cảm ứng, tích hợp Dynamic Island?

Sơn Trần

HHTO - Theo một báo cáo mới được đăng tải trên trang công nghệ Gizmochina, Apple đang lên kế hoạch cho một cuộc “lột xác” lớn đối với dòng MacBook Pro, với tâm điểm là màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng và sự xuất hiện của Dynamic Island - tính năng từng gây chú ý trên iPhone.

Nguồn tin cho biết Apple có thể giới thiệu mẫu MacBook Pro mới này vào cuối năm nay 2026. Đây sẽ là lần đầu tiên hãng đưa công nghệ màn hình OLED kết hợp cảm ứng lên máy tính xách tay Mac, đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong triết lý thiết kế vốn trung thành với bàn phím và trackpad suốt nhiều năm qua.

Điểm đáng chú ý khác là khả năng Apple sẽ loại bỏ phần “tai thỏ” quen thuộc trên MacBook Pro hiện nay để thay thế bằng Dynamic Island. Không chỉ là nơi đặt camera trước, Dynamic Island trên MacBook được kỳ vọng sẽ trở thành một khu vực giao diện động, có thể mở rộng để hiển thị thông báo, trạng thái ứng dụng, điều khiển nhạc, cuộc gọi hoặc các tác vụ đang chạy, tương tự cách Apple đã triển khai trên iPhone.

apple-macbook-pro-oled-display-release-date.jpg

Song song với thay đổi phần cứng, hệ điều hành macOS cũng được cho là đang được tinh chỉnh để hỗ trợ tốt hơn cho thao tác cảm ứng. Người dùng có thể chạm trực tiếp vào màn hình để thao tác với menu, cửa sổ ứng dụng hoặc sử dụng các cử chỉ quen thuộc như phóng to, thu nhỏ, cuộn nội dung. Dù vậy, Apple vẫn không định hướng MacBook Pro trở thành một thiết bị “thuần cảm ứng”, mà tiếp tục đặt bàn phím và bàn di chuột làm trung tâm trải nghiệm.

1-1736525169569974233760jpg.jpg

Về thiết kế, MacBook Pro OLED dự kiến vẫn giữ hai tùy chọn kích thước 14 inch và 16 inch, nhưng thân máy có thể mỏng và nhẹ hơn nhờ công nghệ màn hình mới. Trước đó, theo các nguồn tin từ Bloomberg, Apple nhiều khả năng sẽ làm mới dòng MacBook Pro trong năm 2026 với chip M5 Pro và M5 Max, trong khi phiên bản OLED ra mắt muộn hơn có thể được trang bị chip M6 Pro và M6 Max, sản xuất trên tiến trình tiên tiến hơn.

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, MacBook Pro OLED cảm ứng với Dynamic Island sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của Apple đối với dòng máy tính xách tay chuyên nghiệp, mở ra hướng tiếp cận mới cho người dùng nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của hệ sinh thái macOS.

hht1476-coverfb.jpg
Sơn Trần
gizmochina
#Apple #MacBook Pro #Dynamic Island #màn hình cảm ứng #OLED #laptop mới #người dùng Apple #tín đồ Apple

