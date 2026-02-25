Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

iPhone 18 Pro có thể “chơi lớn” với các tùy chọn màu sắc độc lạ hơn

Sơn Trần

HHTO - Sau nhiều năm gắn liền với những gam màu trầm và trung tính, dòng iPhone Pro của Apple có thể sắp bước vào một giai đoạn mới về thiết kế. Apple đang cân nhắc việc tiếp tục đẩy mạnh các màu sắc nổi bật trên thế hệ iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Màu sắc nổi bật mang lại thành công cho iPhone Pro

Việc Apple giới thiệu màu Cosmic Orange - Cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro được xem là một bước đi táo bạo, phá vỡ hình ảnh quen thuộc của dòng Pro vốn gắn với các tông màu an toàn như đen, xám hay bạc. Trước đây, những màu sắc rực rỡ thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản iPhone tiêu chuẩn hoặc iPhone Plus.

Tuy nhiên, theo Cult of Mac, lựa chọn màu cam nổi bật này đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt doanh số, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Thành công đó được cho là lý do khiến Apple tiếp tục theo đuổi chiến lược màu sắc mới trên các mẫu iPhone Pro tiếp theo.

iPhone 18 Pro có thể xuất hiện với màu đỏ đậm

Nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ rằng Apple hiện đang xem xét một phiên bản màu đỏ đậm cho thế hệ iPhone Pro kế tiếp. Nếu được thông qua, đây nhiều khả năng sẽ là màu chủ đạo của iPhone 18 Pro.

iphone-18-pro-max-deep-red-macrumorsjpg-1771815855114jpg.jpg

Dù vậy, Gurman cũng lưu ý rằng thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro vẫn còn khá xa, vì vậy các quyết định về màu sắc hoàn toàn có thể thay đổi. Một số nguồn tin cho rằng sắc đỏ đang được thử nghiệm có thể khá gần với tông cam đậm của Cosmic Orange, khiến ranh giới giữa hai màu không quá khác biệt.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Apple sẽ tiếp tục giữ lại màu Cosmic Orange nếu phản hồi từ thị trường vẫn tích cực. Các tin đồn về những màu sắc khác như tím hay nâu cũng được cho là chỉ là các biến thể khác nhau xoay quanh tông đỏ.

no-black-again-iphone-18-pro-might-launch-in-three-new-colors.jpg

iPhone gập vẫn chọn màu sắc an toàn

Trái ngược với iPhone Pro, chiếc iPhone màn hình gập mà Apple đang phát triển được cho là sẽ không đi theo xu hướng màu sắc rực rỡ. Theo Cult of Mac, Apple nhiều khả năng sẽ lựa chọn các màu truyền thống như đen, xám đậm, bạc hoặc trắng nhằm phù hợp với phân khúc cao cấp và định vị sản phẩm hoàn toàn mới.

Dù Apple cuối cùng quyết định ra sao, những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy một điều rõ ràng: dòng iPhone Pro trong tương lai có thể sẽ không còn bó hẹp trong các gam màu đơn điệu như trước, mà hướng đến phong cách cá tính và nổi bật hơn để thu hút người dùng.

hht1475-coverfb.jpg
Sơn Trần
cultofmac
#iPhone 18 Pro #Apple #màu sắc #thiết kế #dự kiến ra mắt #người dùng iPhone #tín đồ Apple

