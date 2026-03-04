Tuổi trẻ Lâm Đồng thể hiện quyết tâm và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

HHTO - Lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2026 với chủ đề “Tổ quốc gọi - thanh niên sẵn sàng” đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi tại xã Bắc Bình, Phan Thiết. Năm nay buổi lễ có sự tham gia của 417 tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, thể hiện khí thế quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vừa qua, tại điểm xã Bắc Bình thuộc Ban Chỉ huy PTKV 5 Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2026 với chủ đề “Tổ quốc gọi - thanh niên sẵn sàng”. Hội trại được tổ chức trong hai ngày, từ 3/3 đến 4/3, thu hút đông đảo các tân binh tham gia.

Buổi lễ khai mạc Hội trại tòng quân năm 2026 tại Lâm Đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Minh Quang - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự có mặt của 417 tân binh cùng người thân.

417 tân binh là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ trong năm 2026.

Hội trại được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn và phong phú như: Thi thiết kế trại đẹp; thi đấu các môn thể thao tập thể; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đơn vị xã, phường; chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước... Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, đoàn kết mà còn khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực cho thanh niên trước ngày nhập ngũ, thắt chặt tình quân - dân.

Năm nay, các tiểu trại được đầu tư thiết kế vô cùng sinh động, mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương với những hình ảnh đặc trưng và các di tích lịch sử cách mạng hào hùng. Cổng trại chính và các khu vực trưng bày được trang hoàng sáng tạo, vừa đảm bảo tính trang nghiêm của môi trường quân đội, vừa mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho toàn bộ không gian hội trại.

Tên gọi các tiểu trại gắn với những anh hùng dân tộc thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào của tuổi trẻ.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các tân binh đã sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.