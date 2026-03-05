Bạn trẻ hỏi "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?", Khoai Lang Thang đáp một câu giản dị

HHTO - Trước nỗi trăn trở của nhiều bạn trẻ về việc "cả đời sẽ không rực rỡ", YouTuber Khoai Lang Thang nhắn nhủ chân tình "Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua".

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads viral với hơn 1,5 triệu lượt xem khi bày tỏ sự mông lung trước cuộc sống: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?". Hình ảnh "không rực rỡ" được chủ tài khoản chia sẻ là khoảnh khắc của một anh shipper lủi thủi một mình, ngồi uống vội ngụm nước sau ngày dài làm việc. Chủ đề này chạm đến dòng cảm xúc của nhiều bạn trẻ. Bởi lẽ, giữa cuộc sống vận động không ngừng, công nghệ mới - nhân sự "xịn" liên tục ra đời và thay thế đã khiến nhiều người trăn trở về nỗi lo "không rạng danh", không thể chạm đến "một phút huy hoàng".

Thế nhưng, tại tọa độ giãi bày tâm sự này, nhiều thông điệp "chữa lành" đã được lan tỏa. YouTuber Khoai Lang Thang nhận "bão tim" khi dành sự quan tâm cho vấn đề: "Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn có là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như "hoa" kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như "bách" như "tùng"".

Nhiều người đồng tình rằng đến một thời điểm nhất định, họ sẽ không còn xem việc chạy theo những cột mốc rực rỡ là điều quan trọng nhất. Ngược lại, thứ họ mong cầu là sự kiên trì, bền bỉ của tùng, của bách - loại cây có sức sống mãnh liệt, chịu được thời tiết khắc nghiệt.

Và giữa hàng tỷ người đang có mặt trên thế giới, sẽ không ai giống ai, nên điều tiên quyết là hãy tự tin vào chính mình, vào những điều mình làm. Ở đó, thay vì chấp nhận để bản thân chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, "hơn thua" và tự gây áp lực cho mình, thì họ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên, tùy theo hoàn cảnh, khả năng.

- Khoảng 1 năm trước thi thoảng mình vẫn lo mà giờ mình chuyển hướng rồi. Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của họ nên đích đến hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, định nghĩa về rực rỡ cũng vậy. Nên cứ tập trung vào chính mình và tận hưởng từng khoảnh khắc là được rồi.

- Tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua cũng là một sự rực rỡ. Cứ mong rực rỡ thì mới áp lực đó, mỗi người có một đồng hồ sinh học khác nhau, người thành công sớm, người thành công muộn. Hãy công nhận sự nỗ lực của chính mình và không ngừng cố gắng, trân trọng cuộc sống.

- Mỗi người có hành trình và ước mơ khác nhau, người có bệnh chỉ mong hết bệnh, người neo đơn thì ước mong có gia đình, người bộn bề lo toan thì ước mơ được bình yên... Vì vậy, có khi cuộc sống bình thường của mình cũng là ước mơ của người khác.

- Có khi rực rỡ là vượt qua một ngày tệ mà vẫn không bỏ cuộc. Có khi là âm thầm cố gắng dù chẳng ai biết. Một đời sống tử tế, không hổ thẹn với ai là đáng tự hào rồi. Nếu hôm nay chưa rực rỡ, thì cứ sống tiếp đã. Hoa cũng đâu nở cùng một mùa!

Còn bạn, hiện tại bạn đã ở vào độ chín muồi, rực rỡ hay vẫn đang chật vật đi tìm ánh hào quang? Dù thế nào, hãy cứ hoàn thiện phiên bản tốt nhất của bản thân, sống có ích, sống trong niềm hạnh phúc, bình an là trọn vẹn rồi. Nếu không phải là hoa thì mình làm một chiếc lá, xanh lúc tươi đẹp nhất và nhẹ nhàng lìa cành khi thời gian đã hết.