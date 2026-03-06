Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026: Một thế hệ trẻ biết yêu thương, sẻ chia vì cộng đồng

Cho đi là “ở” lại
Trong những năm tháng đại học, nam sinh Nguyễn Huỳnh Xuân Khải (Đại học Y Dược TP.HCM) đã vô cùng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện từ cấp trường đến trung ương như Mùa Hè Xanh, Xuân Tình Nguyện, tham gia các lớp học tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.HCM... Mang tinh thần nhiệt huyết đó, Khải lại càng thêm hào hứng khi biết tin trong Ngày hội Chủ Nhật Đỏ sắp tới, mình sẽ được gặp những người bạn cùng chung "chí hướng".
Giống với mọi người, Khải cũng có những trải nghiệm “đầu đời” đầy hồi hộp và căng thẳng trong quá trình hiến máu: “Vì là lần đầu tiên nên mình có một chút lo lắng dẫn đến việc chỉ số huyết áp được đo khá cao, mình phải ngồi chờ đến gần 2 tiếng và đo lại nhiều lần. Nhưng đến khi ngồi vào hiến máu và mọi thứ diễn ra trơn tru thì mình lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không còn quá đáng sợ nữa.”
Sau lần đó, cậu bạn cũng đã đúc kết được những kinh nghiệm “xương máu” cho bản thân như tập ngủ sớm, ăn uống điều độ hơn và chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái cho đợt hiến máu tiếp theo.
Với châm ngôn “Mỗi một giọt máu cho đi là một người ở lại”, nam sinh Y - Dược luôn muốn cống hiến hết mình để lan tỏa những giá trị nhân văn đến cho cộng đồng: “Những giọt máu ấy sẽ trở thành “tấm vé” mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần, giúp họ tìm lại được sự khỏe mạnh.”
Từ cơ duyên nhỏ đến hành động lớn
Khi đào sâu vào vô vàn ca hiến máu tình nguyện, không khó để bắt gặp được những câu chuyện đầy xúc động. Bạn Đặng Thành Tài (trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM) với 3 lần hiến máu, cho biết hành trình đến với công cuộc trao đi những giọt hồng của mình có thể gọi là một “cơ duyên” bất ngờ.
Trong một chuyến đi tình nguyện cùng nhà trường đến bệnh viện, Tài đã nhìn thấy khoảnh khắc những bệnh nhân đang được chăm sóc và truyền máu. Dù là một người khá sợ kim tiêm nhưng khi nghĩ đến những giọt máu sẽ được sử dụng đúng mục đích và giúp đỡ cho rất nhiều người, lòng nam sinh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ: “Mình nhất định sẽ tiếp tục tham gia và tuyên truyền thêm cho các bạn trẻ trong trường, khu vực mình đang sinh sống.”
Cùng chung dòng cảm xúc, bạn Võ Văn Thiệt (trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) cũng bồi hồi khi nhớ lại kỷ niệm ngày trước: “Lúc đó, ngoại của mình mắc bệnh khá nặng cần phải nhận nguồn máu từ bên ngoài. Và điều làm mình vô cùng bất ngờ là bệnh viện luôn có sẵn nguồn máu từ những tình nguyện viên cung cấp để chữa trị.”
Nam sinh cũng “bộc bạch” những khó khăn lúc còn ở quê nhà: Các hoạt động hiến máu được tổ chức rất ít và việc đi lại khá bất tiện khiến cho cậu bạn “khó lòng” tham gia. Chỉ khi lên đại học, những ngày hội hiến máu được triển khai và thông tin rộng rãi đến các bạn sinh viên, Thiệt mới có cơ hội góp một phần nhỏ của mình cho những “cuộc đời” khác. Tính đến nay, cậu bạn đã ghi nhận 5 lần hiến máu tình nguyện.
Những khoảnh khắc tình cờ đã tạo ra một chuyển biến mới trong nhận thức của teen, thôi thúc các bạn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp. Những giọt máu nghĩa tình được các bạn sinh viên hiến tặng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một thế hệ trẻ biết yêu thương, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.
Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.
Sắp tới, chương trình sẽ tổ chức tại trường Đại học Văn Hiến - Cơ sở HungHau Campus, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị phía Nam thành phố, TP.HCM. Thời gian diễn ra: 06h30 ngày 8/3/2026.