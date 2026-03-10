Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội khô ráo mấy ngày? Đã hết nồm hẳn chưa?

HHTO - Trong những ngày tới, thời tiết Hà Nội vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Mà bây giờ đã gần giữa tháng 3, vậy Hà Nội còn nồm ẩm nữa không?

Không khí lạnh về là thời tiết ở Hà Nội khác ngay, chỉ hôm trước hôm sau mà như thể 2 mùa khác biệt. Vừa hôm qua trời còn mưa ẩm kiểu mùa Xuân, sang hôm nay, 10/3, trời lại nắng từ sớm, lạnh khô như mùa Thu.

Nhiệt độ hôm nay cũng “rất mùa Thu”. Sáng sớm nay Hà Nội rét, nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 16oC. Nhưng vì nhiều nắng nên đến trưa và chiều lại lên mức 22 - 23oC, trời dễ chịu hơn hẳn.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 10/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong vài ngày tới, dự báo Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh theo kiểu “cách nhật”, tức là không khí lạnh suy yếu trong một ngày, rồi hôm sau lại tăng cường. Chẳng hạn, hôm nay ở Hà Nội có không khí lạnh rất rõ rệt, đến ngày mai không khí lạnh suy yếu rồi ngày 12/3 lại tăng cường nhẹ. Vì vậy mà nhiệt độ từ giờ đến cuối tuần không thay đổi nhiều, ban ngày chủ yếu vẫn khoảng 24 - 25oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), là mức mát.

Nhiệt độ như vậy thì thực ra cũng không khác mấy so với vài hôm trước, nhưng trên thực tế thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn khá nhiều. Đó là vì không khí lạnh khiến vài ngày tới ở Hà Nội vẫn khô ráo vào ban ngày, dù buổi sáng có thể hơi ẩm và có sương mù nhẹ. Dù sao, trong tiết trời như vậy, người dân vẫn có thể giặt giũ, phơi phóng được (tận dụng thời tiết từ hôm nay đến khoảng 13/3), không đến nỗi càng phơi càng ẩm như vài ngày trước.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 11/3: Trời vẫn rét, người dân ra ngoài sớm vẫn nên mặc ấm. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tuy nhiên, ở Hà Nội, nồm ẩm vẫn chưa hết hẳn mà có thể sẽ quay lại vào khoảng 14 - 15/3 (cuối tuần này).