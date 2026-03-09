4 con giáp may mắn tuần 9/3 - 15/3: Tiết Kinh Trập, tuổi nào gặt hái kết quả?

HHTO - Tuần 9/3 - 15/3 nằm trọn vẹn trong tiết Kinh Trập, khi năng lượng dương được cho là đã tăng nhưng chưa ổn định, theo cách tính lịch ngày xưa ở phương Đông. Đây là tuần thử thách khả năng duy trì, và những con giáp nào giữ được sự bền bỉ, may mắn?

Tiết Kinh Trập kéo dài đến hết ngày 19/3, như vậy tuần 9 - 15/3 nằm đúng vào khoảng giữa của tiết này, không còn là lúc khởi đầu nữa.

Theo cách tính lịch từ xưa được dùng ở một số nước phương Đông, thì tiết Kinh Trập là khi có sấm động, côn trùng thức giấc, vạn vật đang trong trạng thái sinh trưởng, thiên nhiên thay đổi. Cho nên tuần này được coi là thời gian “thử thách” sức bền.

Cộng với năng lượng Hỏa nhưng mệnh Thủy của năm nay, có 4 con giáp được cho là “bắt nhịp” tốt hơn hẳn trong tuần này, 9 - 15/3:

Tuổi Ngọ: May mắn của những người tuổi Ngọ trong tuần này không do ngẫu nhiên mà do khả năng đọc tình huống nhanh. Giữa tiết Kinh Trập, khi vạn vật đang đang chuyển động, người tuổi Ngọ có xu hướng thích nghi tốt hơn và nắm bắt được cơ hội. Như vậy, sự linh hoạt trong cả hành động lẫn tư duy có thể đem lại may mắn cho họ.

Theo cách tính lịch từ xa xưa, tiết Kinh Trập là thời điểm cây cối sinh trưởng. Ảnh minh họa: TPO.

Tuổi Dần: Nếu đầu tháng là lúc những người tuổi Dần khởi động, thì tuần này là lúc gặt hái những kết quả đầu tiên. Tam hợp Hỏa cục giúp tuổi Dần duy trì năng lượng ổn định trong suốt tiết Kinh Trập. Công việc đang đàm phán hoặc chờ phản hồi có thể có tín hiệu tích cực trong tuần này.

Tuổi Mão: Quan niệm xưa cho rằng tuổi Mão thuộc hành Mộc, tượng trưng cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Do đó, tuần này có thể được coi là "mùa trong mùa" của những người tuổi Mão. Thời điểm giữa tiết Kinh Trập phù hợp để họ triển khai và cụ thể hóa các ý tưởng, chuyển từ kế hoạch sang hành động thực tế.

Tuổi Tý: Theo quan niệm dân gian thì Tý thuộc hành Thủy, và giữa tiết Kinh Trập, khi năng lượng dương đang tăng, thì Thủy đóng vai trò điều tiết, cân bằng. Trong tuần này, những người tuổi Tý không bứt phá nhưng lại ra quyết định rất sáng suốt, đặc biệt trong các tình huống cần cái đầu lạnh, chỉ lưu ý là nếu làm các việc liên quan đến hợp đồng thì nên đọc kỹ.

Những tuổi được cho là may mắn nhất trong tuần 9 - 15/3: Ngọ, Dần, Mão, Tý. Ảnh: HHT.

Như vậy không có nghĩa là những tuổi còn lại thiếu may mắn, mà theo quan niệm dân gian, mỗi thời điểm trong năm có thể “hợp” với một số tuổi nhất định mà thôi. Còn trong đời sống thực, ai cũng có thể tự tạo cơ hội tốt cho mình bằng sự chủ động, cẩn thận và tinh thần lạc quan.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.