Horoscope 9/3 - 15/3: Bọ Cạp tìm hướng đi đúng đắn, Thiên Bình học cách đa nhiệm

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý cho nhóm chòm sao giữa vòng hoàng đạo. Sư Tử có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc, trong khi đó Xử Nữ tập trung hoàn thiện kế hoạch cá nhân.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới là thời điểm Sư Tử dễ trở thành tâm điểm trong môi trường làm việc hoặc các hoạt động tập thể. Khả năng lãnh đạo và sự tự tin giúp bạn gây ấn tượng mạnh với những người xung quanh. Đây cũng là lúc nhiều cơ hội mới xuất hiện, đặc biệt nếu bạn đang tìm cách phát triển sự nghiệp hoặc mở rộng các mối quan hệ chuyên môn.

Tài chính nhìn chung khá ổn định. Một số Sư Tử có thể nhận được khoản thưởng hoặc nguồn thu nhỏ từ công việc phụ. Dù vậy, việc quản lý chi tiêu hợp lý vẫn là điều cần thiết.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tuần này Xử Nữ tập trung nhiều vào việc tổ chức lại kế hoạch cá nhân. Bạn có xu hướng muốn mọi thứ trở nên rõ ràng và có hệ thống hơn. Điều này giúp Xử Nữ kiểm soát tốt tiến độ công việc cũng như giảm bớt áp lực cuộc sống.

Trong môi trường làm việc, sự cẩn thận và tỉ mỉ tiếp tục là điểm mạnh của bạn. Những nhiệm vụ cần độ chính xác cao hoặc yêu cầu phân tích chi tiết sẽ phù hợp với Xử Nữ trong tuần này. Nếu biết tận dụng khả năng của mình, bạn có thể đạt được kết quả rất khả quan.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Tuần này yêu cầu Thiên Bình tìm lại sự cân bằng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn có thể cảm thấy mình đang phải xử lý khá nhiều vấn đề cùng lúc, từ công việc đến các mối quan hệ cá nhân. Điều quan trọng là Thiên Bình cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

Trong công việc, khả năng ngoại giao giúp bạn xử lý tốt những tình huống cần sự khéo léo. Nếu có bất đồng giữa các thành viên trong nhóm, Thiên Bình thường là người đứng ra hòa giải. Tuy nhiên, bạn cũng nên dành thời gian tập trung cho nhiệm vụ của riêng mình.

Chuyện tình cảm có thể xuất hiện vài hiểu lầm nhỏ do thiếu sự chia sẻ. Những cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn. Người độc thân nên mở lòng nhiều hơn nếu muốn gặp gỡ những người thú vị.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Tuần mới mang đến cho Bọ Cạp nhiều suy nghĩ sâu sắc về mục tiêu cá nhân. Bạn có xu hướng nhìn lại những kế hoạch đang thực hiện và cân nhắc xem liệu chúng có thực sự phù hợp với mình hay không. Đây là giai đoạn tốt để điều chỉnh hướng đi nếu cần thiết.

Trong công việc, Bọ Cạp làm việc khá tập trung và nghiêm túc. Khả năng phân tích giúp bạn nhận ra những chi tiết mà người khác dễ bỏ qua. Điều này có thể giúp bạn giải quyết một số vấn đề quan trọng trong dự án hiện tại.

Chuyện tình cảm có xu hướng sâu sắc hơn trong tuần này. Những cặp đôi có thể chia sẻ nhiều suy nghĩ và cảm xúc với nhau. Người độc thân lại dễ bị thu hút bởi những người có chiều sâu trong suy nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo