Horoscope 2/3 - 8/3: Nhân Mã cần kiên nhẫn, Song Ngư gặp bài kiểm tra cảm xúc

HHTO - Sự dịch chuyển năng lượng đầu tháng 3 đặt nhiều cung hoàng đạo vào trạng thái chủ động nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng quyết định.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã bước vào tuần mới với tinh thần chủ động, đặc biệt trong công việc và tài chính. Một vài cơ hội hợp tác, đề xuất dự án hoặc nguồn thu phụ có thể xuất hiện, đòi hỏi bạn phải quyết định tương đối nhanh. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng phạm vi hoạt động, nhưng không vì thế mà bỏ qua bước kiểm tra tính khả thi. Nếu biết kết hợp sự lạc quan với phân tích thực tế, chòm sao này có thể ghi nhận bước tiến đáng kể.

Trong học tập, khả năng tiếp thu kiến thức mới khá tốt, nhất là các lĩnh vực mang tính ứng dụng hoặc sáng tạo. Tuần này, khi biết chọn đúng cơ hội thay vì nắm tất cả, bạn sẽ kiểm soát được nhịp tăng trưởng của mình.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Với Ma Kết, tuần mới mang nhiều trách nhiệm và tính kỷ luật. Khối lượng công việc có xu hướng tăng, kèm theo yêu cầu hoàn thành đúng hạn. Đây không phải thử thách quá sức, nhưng đòi hỏi bạn tập trung tối đa và tránh phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Nếu xử lý tốt, uy tín cá nhân của Ma Kết sẽ được củng cố rõ rệt.

Trong học tập, sự bền bỉ là lợi thế. Chòm sao này phù hợp với việc ôn luyện chuyên sâu hoặc chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, đừng tự tạo áp lực bằng cách so sánh bản thân với người khác.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình có xu hướng suy nghĩ nhiều về định hướng cá nhân trong tuần này. Công việc có thể xuất hiện đề xuất thay đổi, cải tiến hoặc thử nghiệm phương pháp mới. Bạn đủ sáng tạo để đưa ra ý tưởng khác biệt, song cần chuẩn bị phương án cụ thể trước khi trình bày. Sự ngẫu hứng nếu không được kiểm soát dễ tạo cảm giác thiếu chắc chắn.

Trong học tập, đây là giai đoạn phù hợp để nghiên cứu sâu một chủ đề thay vì dàn trải. Tài chính ở mức ổn định, nhưng chưa phải thời điểm lý tưởng để đầu tư mạo hiểm. Bài học của Bảo Bình là biến ý tưởng thành kế hoạch thực tế thay vì chỉ dừng ở suy nghĩ.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư bước vào tuần với trực giác nhạy bén nhưng cũng dễ bị cảm xúc chi phối. Công việc có thể phát sinh tình huống bất ngờ hoặc yêu cầu xử lý linh hoạt. Chòm sao này vốn thích nghi tốt, song cần giữ vững tính thực tế để tránh quyết định dựa hoàn toàn vào cảm giác. Đây cũng là giai đoạn bạn nên kiểm tra lại các thỏa thuận, hợp đồng hoặc kế hoạch tài chính để hạn chế sai sót.

Trong học tập, khả năng sáng tạo và tưởng tượng giúp Song Ngư nổi bật, đặc biệt ở các môn mang tính nghệ thuật hoặc ý tưởng. Tuy nhiên, việc thiếu tập trung có thể làm giảm hiệu quả. Khi biết đặt cảm xúc cạnh lý trí, Song Ngư sẽ vượt qua “bài test” đầu tháng một cách êm ái hơn tưởng tượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo