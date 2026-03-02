Horoscope 2/3 - 8/3: Kim Ngưu ưu tiên sự thực tế, Cự Giải tránh suy diễn quá đà

HHTO - Sự dịch chuyển năng lượng đầu tháng 3 đặt nhiều cung hoàng đạo vào trạng thái chủ động nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng quyết định.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mở ra khá sôi động với Bạch Dương khi công việc có dấu hiệu “vào guồng”. Chòm sao này dễ được giao thêm nhiệm vụ hoặc đảm nhận vai trò dẫn dắt nhóm nhỏ. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực tổ chức và phản ứng nhanh nhạy. Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều có thể khiến hiệu suất giảm dần về cuối tuần. Trong học tập, tinh thần cạnh tranh tăng cao, phù hợp cho việc thi cử, thuyết trình hoặc đăng ký các mục tiêu ngắn hạn.

Về tài chính, dòng tiền tương đối ổn định nhưng chưa nên vội đầu tư lớn. Nếu chủ động trao đổi rõ ràng thay vì phản ứng bốc đồng, Bạch Dương sẽ giữ được lợi thế. Tuần này, hành động nhanh là điểm mạnh, nhưng suy nghĩ chín chắn mới giúp bạn đi xa.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế thực tế và tập trung cao độ. Công việc tiến triển chậm nhưng chắc, phù hợp cho việc rà soát kế hoạch hoặc hoàn tất các nhiệm vụ tồn đọng. Chòm sao này có xu hướng ưu tiên sự ổn định thay vì mạo hiểm, và điều đó giúp bạn tránh được rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, việc quá cứng nhắc trong quan điểm đôi lúc khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hợp tác.

Trong học tập, khả năng ghi nhớ và hệ thống hóa kiến thức khá tốt. Nếu duy trì kỷ luật, kết quả sẽ vượt mong đợi. Tuần này không phù hợp để đưa ra quyết định lớn, mà nên quan sát và củng cố nền tảng. Khi biết linh hoạt hơn một chút, bạn sẽ thấy mọi thứ vận hành trơn tru hơn dự tính.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có một tuần khá bận rộn với nhiều thông tin và cuộc trao đổi liên tiếp. Khả năng giao tiếp giúp bạn ghi điểm trong công việc, đặc biệt ở những lĩnh vực cần thuyết phục hoặc sáng tạo. Tuy nhiên, sự phân tán chú ý có thể khiến bạn bỏ sót chi tiết quan trọng. Hãy lập danh sách ưu tiên rõ ràng để tránh quá tải.

Trong học tập, chàng trai hay cô gái thuộc cung này dễ tiếp thu nhanh nhưng cần ôn tập kỹ để tránh “nhớ nhanh quên nhanh”. Chuyện tình cảm thiên về trò chuyện và chia sẻ hơn là những bước tiến đột ngột. Tuần này, nếu biết tập trung đúng trọng tâm thay vì chạy theo mọi thứ cùng lúc, Song Tử sẽ đạt hiệu quả cao hơn mong đợi.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ nội tâm. Công việc không có biến động quá lớn nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và phối hợp nhóm. Chòm sao này dễ cảm thấy áp lực khi phải xử lý vấn đề của người khác, vì vậy cần học cách đặt ranh giới.

Trong học tập, khả năng cảm nhận tốt giúp bạn nắm bắt được yêu cầu của giảng viên hoặc cấp trên. Tuy nhiên, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều quyết định quan trọng. Tình cảm nhìn chung ổn định, nhưng Cự Giải nên tránh suy diễn quá mức từ những thay đổi nhỏ. Tuần mới là thời điểm thích hợp để chậm lại, nhìn nhận mục tiêu dài hạn thay vì phản ứng ngay với từng biến động nhỏ xung quanh.

