Horoscope 2/3 - 8/3: Sư Tử nên chia sẻ hào quang, Bọ Cạp hãy nói ra lòng mình

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Sự dịch chuyển năng lượng đầu tháng 3 đặt nhiều cung hoàng đạo vào trạng thái chủ động nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng quyết định.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử có xu hướng muốn khẳng định vị thế trong tuần này, đặc biệt ở môi trường công việc. Bạn dễ nhận được sự chú ý hoặc được trao cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Tuy nhiên, việc quá chú trọng hình ảnh có thể khiến bạn bỏ qua yếu tố hợp tác. Nếu biết chia sẻ thành quả thay vì độc chiếm ánh đèn sân khấu, hiệu quả chung sẽ cao hơn.

Trong học tập, tinh thần cầu tiến rõ rệt, phù hợp để đăng ký dự án hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Tình cảm không có nhiều sóng gió, nhưng Sư Tử nên tránh áp đặt quan điểm cá nhân. Khi biết tiết chế cái tôi đúng lúc, bạn sẽ giữ được sự ổn định.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ tiếp tục duy trì phong độ. Công việc thuận lợi khi bạn xử lý tốt các khâu kiểm tra, chỉnh sửa hoặc lên kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, việc soi xét quá kỹ đôi khi làm chậm tiến độ. Hãy phân biệt rõ đâu là điều thật sự quan trọng.

Trong học tập, đây là tuần phù hợp để tổng hợp kiến thức hoặc chuẩn bị cho kỳ thi. Về tình cảm, cung hoàng đạo này thiên về thực tế, không quá cảm xúc. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ giúp gỡ bỏ hiểu lầm nhỏ. Khi biết linh hoạt hơn thay vì cố kiểm soát mọi thứ, Xử Nữ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình bước vào tuần mới với nhiều mối quan hệ cần xử lý. Công việc đòi hỏi sự ngoại giao khéo léo và khả năng thỏa hiệp. Đây là thế mạnh của chòm sao này, nhưng việc cố làm hài lòng tất cả có thể khiến bạn mệt mỏi. Hãy ưu tiên những mục tiêu thực sự quan trọng.

Trong học tập, khả năng làm việc nhóm tốt giúp bạn đạt thành tích ổn định. Sức khỏe cần chú ý cân bằng giữa làm và nghỉ. Chuyện tình cảm tương đối êm đềm, song Thiên Bình nên rõ ràng hơn trong quan điểm cá nhân. Tuần này là bài học về sự cân bằng, thay vì chỉ cố giữ hình ảnh hài hòa bên ngoài.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần nhiều suy nghĩ chiến lược. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt nếu liên quan đến tài chính hoặc kế hoạch dài hạn. Bạn có xu hướng làm việc độc lập và kiểm soát chặt chẽ từng bước. Điều này giúp giảm sai sót nhưng cũng dễ tạo cảm giác căng thẳng.

Trong học tập, khả năng đào sâu vấn đề là lợi thế lớn. Tình cảm không nhiều biến động, song chòm sao này nên tránh giữ mọi thứ trong lòng. Khi học cách chia sẻ đúng lúc, Bọ Cạp sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Horoscope #Tuần mới #Sư Tử #Thiên Bình #12 chòm sao #12 cung hoàng đạo

