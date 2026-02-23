Horoscope 23/2 - 1/3: Bạch Dương tăng tốc đúng lúc, Cự Giải ổn định nội tâm

HHTO - Tuần giao giữa tháng 2 và tháng 3 mở ra nhịp chuyển động mới cho nhóm cung đầu vòng hoàng đạo, khi động lực cá nhân và nhu cầu cân bằng bắt đầu song hành.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mang đến cho Bạch Dương nguồn năng lượng khá dồi dào. Đây là thời điểm chòm sao này cảm thấy rõ sự thôi thúc phải hành động nhanh, giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng trước đó. Tinh thần chủ động giúp bạn ghi điểm trong môi trường tập thể, tuy nhiên việc quá nóng vội có thể khiến một vài chi tiết bị bỏ sót. Với người đang học tập, đây là tuần thích hợp để tăng tốc ôn luyện hoặc hoàn thành các mục tiêu còn dang dở.

Chuyện tình cảm không phải trọng tâm, song các mối quan hệ vẫn duy trì tích cực nếu bạn tránh phản ứng quá nhanh trước những góp ý từ đối phương. Nhìn chung, khi biết điều tiết tốc độ, chàng trai hay cô gái thuộc cung này sẽ tận dụng tốt cơ hội đang mở ra.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới đầy thận trọng. Trong công việc, chòm sao này không tìm kiếm sự bứt phá mạnh mẽ mà ưu tiên tính ổn định. Những nhiệm vụ liên quan đến tài chính, quản lý hoặc hoàn thiện quy trình sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với các dự án mang tính thử nghiệm. Với người đang học tập, sự kiên trì tiếp tục là lợi thế, đặc biệt khi bạn duy trì được nhịp học đều đặn thay vì dồn ép.

Về tình cảm, Kim Ngưu thiên về sự an toàn, ít thích những thay đổi đột ngột. Các mối quan hệ diễn ra êm đềm, song bạn cần chủ động chia sẻ hơn thay vì chờ đợi đối phương hiểu ý. Tuần này, sự bền bỉ và chậm rãi sẽ giúp Kim Ngưu giữ được thế chủ động mà không cần quá nhiều biến động.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử có một tuần khá sôi động khi lịch trình làm việc và các hoạt động cá nhân đều gia tăng. Trong công việc, bạn dễ đảm nhận vai trò kết nối, truyền đạt thông tin hoặc xử lý các tình huống linh hoạt. Tuy nhiên, việc cùng lúc tham gia quá nhiều đầu việc có thể khiến hiệu suất giảm sút nếu thiếu sự sắp xếp hợp lý. Với học tập, khả năng tiếp thu nhanh giúp bạn nắm bắt kiến thức mới khá tốt, nhưng cần ôn lại kỹ càng để tránh học trước quên sau.

Chuyện tình cảm nhìn chung ổn định, thiên về giao tiếp và trao đổi. Khi biết kiểm soát sự bốc đồng trong lời nói, chòm sao này sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải chú trọng nhiều hơn đến yếu tố cảm xúc và sự ổn định cá nhân. Trong công việc, bạn có xu hướng xử lý mọi việc chậm rãi, chắc chắn, đặc biệt là những nhiệm vụ cần sự tỉ mỉ. Đây là lựa chọn phù hợp nếu môi trường xung quanh đang có nhiều thay đổi. Với người đang học tập, Cự Giải nên tập trung củng cố kiến thức nền tảng thay vì vội vàng theo đuổi những mục tiêu mới.

Chuyện tình cảm trong tuần này không có biến động lớn, song bạn cần hạn chế việc suy diễn quá mức. Sự rõ ràng trong giao tiếp sẽ giúp duy trì mối quan hệ ở trạng thái tích cực. Nhìn chung, đây là giai đoạn Cự Giải nên ưu tiên chăm sóc bản thân và giữ nhịp sống đều đặn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo