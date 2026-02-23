Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 23/2 - 1/3: Bạch Dương tăng tốc đúng lúc, Cự Giải ổn định nội tâm

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần giao giữa tháng 2 và tháng 3 mở ra nhịp chuyển động mới cho nhóm cung đầu vòng hoàng đạo, khi động lực cá nhân và nhu cầu cân bằng bắt đầu song hành.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới mang đến cho Bạch Dương nguồn năng lượng khá dồi dào. Đây là thời điểm chòm sao này cảm thấy rõ sự thôi thúc phải hành động nhanh, giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng trước đó. Tinh thần chủ động giúp bạn ghi điểm trong môi trường tập thể, tuy nhiên việc quá nóng vội có thể khiến một vài chi tiết bị bỏ sót. Với người đang học tập, đây là tuần thích hợp để tăng tốc ôn luyện hoặc hoàn thành các mục tiêu còn dang dở.

Chuyện tình cảm không phải trọng tâm, song các mối quan hệ vẫn duy trì tích cực nếu bạn tránh phản ứng quá nhanh trước những góp ý từ đối phương. Nhìn chung, khi biết điều tiết tốc độ, chàng trai hay cô gái thuộc cung này sẽ tận dụng tốt cơ hội đang mở ra.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới đầy thận trọng. Trong công việc, chòm sao này không tìm kiếm sự bứt phá mạnh mẽ mà ưu tiên tính ổn định. Những nhiệm vụ liên quan đến tài chính, quản lý hoặc hoàn thiện quy trình sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với các dự án mang tính thử nghiệm. Với người đang học tập, sự kiên trì tiếp tục là lợi thế, đặc biệt khi bạn duy trì được nhịp học đều đặn thay vì dồn ép.

Về tình cảm, Kim Ngưu thiên về sự an toàn, ít thích những thay đổi đột ngột. Các mối quan hệ diễn ra êm đềm, song bạn cần chủ động chia sẻ hơn thay vì chờ đợi đối phương hiểu ý. Tuần này, sự bền bỉ và chậm rãi sẽ giúp Kim Ngưu giữ được thế chủ động mà không cần quá nhiều biến động.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử có một tuần khá sôi động khi lịch trình làm việc và các hoạt động cá nhân đều gia tăng. Trong công việc, bạn dễ đảm nhận vai trò kết nối, truyền đạt thông tin hoặc xử lý các tình huống linh hoạt. Tuy nhiên, việc cùng lúc tham gia quá nhiều đầu việc có thể khiến hiệu suất giảm sút nếu thiếu sự sắp xếp hợp lý. Với học tập, khả năng tiếp thu nhanh giúp bạn nắm bắt kiến thức mới khá tốt, nhưng cần ôn lại kỹ càng để tránh học trước quên sau.

Chuyện tình cảm nhìn chung ổn định, thiên về giao tiếp và trao đổi. Khi biết kiểm soát sự bốc đồng trong lời nói, chòm sao này sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải chú trọng nhiều hơn đến yếu tố cảm xúc và sự ổn định cá nhân. Trong công việc, bạn có xu hướng xử lý mọi việc chậm rãi, chắc chắn, đặc biệt là những nhiệm vụ cần sự tỉ mỉ. Đây là lựa chọn phù hợp nếu môi trường xung quanh đang có nhiều thay đổi. Với người đang học tập, Cự Giải nên tập trung củng cố kiến thức nền tảng thay vì vội vàng theo đuổi những mục tiêu mới.

Chuyện tình cảm trong tuần này không có biến động lớn, song bạn cần hạn chế việc suy diễn quá mức. Sự rõ ràng trong giao tiếp sẽ giúp duy trì mối quan hệ ở trạng thái tích cực. Nhìn chung, đây là giai đoạn Cự Giải nên ưu tiên chăm sóc bản thân và giữ nhịp sống đều đặn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

a33623f4-0467-4e0f-bb42-5e16b3dbedb2.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#horoscope #tuần mới #Bạch Dương #Cự Giải #tình cảm #công việc #sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục