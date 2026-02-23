Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 23/2 - 1/3: Sư Tử kiểm soát tham vọng, Bọ Cạp tin vào chiến lược

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhóm cung giữa vòng hoàng đạo bước vào tuần mới với yêu cầu điều chỉnh cách tiếp cận công việc và cảm xúc, khi hiệu quả đến từ sự tỉnh táo thay vì phản ứng tức thời.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần 23/2 - 1/3 mang đến cho Sư Tử cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm. Chòm sao này có xu hướng muốn dẫn dắt và tạo dấu ấn riêng trong tập thể. Tuy nhiên, nếu quá đề cao cái tôi, bạn có thể vô tình tạo khoảng cách với đồng nghiệp hoặc cộng sự.

Trong công việc, Sư Tử cần học cách phân quyền và lắng nghe nhiều hơn để đạt hiệu quả lâu dài. Với người đang học tập, đây là tuần phù hợp để củng cố kiến thức cũ và nâng cao điểm số nếu bạn duy trì được sự tập trung ổn định.

Về tình cảm, mối quan hệ hiện tại có xu hướng ổn định nếu bạn hạn chế phản ứng nóng nảy. Người độc thân nên ưu tiên phát triển bản thân thay vì tìm kiếm sự chú ý. Khi biết kiểm soát tham vọng, Sư Tử sẽ giữ được vị thế và sự tôn trọng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ bước vào tuần mới với khối lượng công việc khá dày đặc, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến chi tiết và quy trình. Khả năng tổ chức và phân tích tiếp tục là điểm mạnh giúp bạn xử lý vấn đề. Tuy nhiên, sự cầu toàn quá mức có thể khiến tiến độ chung bị chậm lại hoặc khiến bạn tự tạo áp lực không đáng có. Trong học tập, đây là tuần thuận lợi nếu bạn chia nhỏ mục tiêu và hoàn thành từng phần thay vì đặt yêu cầu quá cao ngay từ đầu.

Chuyện tình cảm diễn ra khá ổn định nhưng thiếu sự chủ động từ phía bạn. Chòm sao này có xu hướng phân tích quá nhiều thay vì bày tỏ trực tiếp cảm xúc. Tuần này, bớt khắt khe với bản thân và học cách linh hoạt sẽ giúp Xử Nữ giữ được trạng thái cân bằng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tuần 23/2 - 1/3 đặt Thiên Bình trước một số lựa chọn cần sự dứt khoát. Trong công việc, bạn thể hiện tốt khả năng giao tiếp, thương lượng và duy trì mối quan hệ hài hòa. Tuy nhiên, việc quá cân nhắc có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội nếu không quyết định kịp thời. Với người đang học tập, khả năng tiếp thu và phân tích khá ổn định, nhưng cần tránh việc học theo cảm hứng mà thiếu kế hoạch cụ thể.

Về tình cảm, các mối quan hệ trong tuần này khá hài hòa, song bạn nên rõ ràng hơn trong giao tiếp để tránh hiểu lầm. Nhìn chung, đây là giai đoạn Thiên Bình cần rèn luyện sự quyết đoán để duy trì lợi thế.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần thiên về chiều sâu và chiến lược. Trong công việc, chòm sao âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước đi quan trọng. Những nhiệm vụ yêu cầu nghiên cứu, phân tích hoặc xử lý thông tin nhạy cảm sẽ phù hợp với bạn hơn so với hoạt động bề nổi. Tuy nhiên, việc giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình có thể khiến đồng nghiệp khó nắm bắt ý định của bạn. Với học tập, Bọ Cạp phát huy thế mạnh khi đào sâu vấn đề, song nên trao đổi nhiều hơn để mở rộng góc nhìn.

Chuyện tình cảm trong tuần này tương đối ổn định, nhưng sự im lặng kéo dài có thể tạo khoảng cách. Khi chủ động chia sẻ thay vì kiểm soát cảm xúc quá mức, Bọ Cạp sẽ duy trì được sự cân bằng cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

a33623f4-0467-4e0f-bb42-5e16b3dbedb2.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Horoscope #Tuần mới #Sư Tử #Bọ Cạp #Cung hoàng đạo #Chiến lược #Cảm xúc

