Giá xăng tăng: Chi phí đi lại mỗi tháng tăng bao nhiêu cho xe máy và ô tô?

HHTO - Giá xăng RON95 trong nước đã tăng gần 8.000 đồng/lít so với gần một tháng trước. Với biến động giá xăng dầu, người dân sẽ phải chi thêm bao nhiêu tiền xăng hằng tháng, dựa trên chi phí đi lại trung bình cho xe máy và ô tô?

Giá xăng trong nước tăng khá mạnh trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông. Tính từ khoảng gần một tháng trước đến nay, giá xăng RON95 đã tăng gần 8.000 đồng/lít, theo Tiền Phong. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại của mỗi người đi xe máy, ô tô (chạy xăng).

Vậy, tạm tính với những người đi ô tô, xe máy có đổ xăng RON95 thì tiền xăng hằng tháng sẽ tăng bao nhiêu (nếu giá xăng giữ như hiện tại, và so với thời điểm gần một tháng trước)?

Trước hết, cần tính quãng đường. Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, quãng đường di chuyển 10 - 50 km mỗi ngày là khá phổ biến (đi làm và đi về, ngoài ra còn đưa đón con cái, chợ búa, mua sắm…), thậm chí nhiều người phải di chuyển xa hơn. Mặc dù mỗi loại xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khác nhau, ngoài ra còn phụ thuộc vào tình trạng giao thông…, nhưng để đơn giản, chúng ta sẽ dùng mức tiêu thụ trung bình.

Các cửa hàng xăng dầu thường xuyên đông đúc trong mấy ngày gần đây. Ảnh minh họa: TPO.

Với xe máy, trung bình nhiều mẫu xe phổ biến hiện nay tiêu thụ khoảng 2 lít xăng cho 100 km, theo trang Xemayhonda. Nếu một người di chuyển 10 km mỗi ngày, tổng quãng đường trong một tháng (30 ngày) là khoảng 300 km, tức là tốn khoảng 6 lít xăng. Khi giá xăng tăng gần 8.000 đồng/lít, chi phí xăng có thể tăng thêm khoảng 48.000 đồng mỗi tháng.

Với cách tính tương tự, có thể thấy:

· Nếu đi 20 km/ngày, chi phí tăng thêm sẽ khoảng 96.000 đồng/tháng.

· Với quãng đường 30 km/ngày, chi phí có thể tăng thêm khoảng 144.000 đồng/tháng.

· Nếu di chuyển 40 km/ngày, chi phí tăng thêm khoảng 192.000 đồng/tháng.

· Trong trường hợp quãng đường lên tới 50 km/ngày, chi phí tăng thêm có thể khoảng 240.000 đồng/tháng.

Ảnh: HHT.

Tác động sẽ rõ rệt hơn với ô tô chạy xăng, do mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn nhiều. Trong điều kiện đường phố đô thị, trung bình một ô tô có thể tiêu thụ khoảng 8 lít xăng cho 100 km, theo VTC News. Tính tương tự như trên:

· Nếu đi 10 km/ngày, tiền xăng có thể tăng khoảng 192.000 đồng/tháng.

· Với quãng đường 20 km/ngày, mức tăng chi phí khoảng 384.000 đồng/tháng.

· Nếu đi 30 km/ngày, chi phí có thể tăng khoảng 576.000 đồng/tháng.

· Với những người di chuyển 40 km/ngày, chi phí tăng thêm khoảng 768.000 đồng/tháng.

· Và nếu phải di chuyển 50 km/ngày, tiền xăng tăng thêm có thể khoảng 960.000 đồng/tháng.

Ảnh: HHT.

Như vậy, chi phí nhiên liệu là khoản đáng chú ý trong chi tiêu hằng ngày của nhiều gia đình. Diễn biến giá xăng dầu trong những ngày tới còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có tình hình Trung Đông. Theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý sẽ theo dõi thị trường quốc tế để kịp thời điều hành giá xăng dầu trong nước, đồng thời kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, theo Tiền Phong.