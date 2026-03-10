Giải mã hiện tượng con cua Cà Mau có “2 càng rưỡi”: Vì sao, có ăn được không?

HHTO - Một người dân bắt được con cua Cà Mau có “2 càng rưỡi” kỳ lạ, hay nói đúng hơn là một bên càng có tới 3 “ngoe kẹp” thay vì 2 như bình thường. Hiện tượng này có thể được giải thích thế nào, và con cua như vậy có ăn được không?

Hầu như người Việt Nam nào cũng biết câu “con cua 8 cẳng 2 càng”, thế nhưng một người dân ở Cà Mau lại mới bắt được một con cua đặc biệt dường như có… 2 càng rưỡi!

Bình thường, mỗi càng của con cua có 2 ngoe kẹp, trong đó một là cố định và một cử động được, để kẹp thức ăn, tự vệ hoặc tấn công. Thế nhưng ở mặt trong chiếc càng lớn của con cua Cà Mau này dường như lại có chiếc ngoe kẹp thứ ba, trông kỳ lạ và có phần… dữ dằn. Vì vậy chủ nhân của con cua mới nói là nó có “2 càng rưỡi”.

Con cua Cà Mau lạ mắt.



Theo các trang web về động vật thì hiện tượng này xảy ra có thể do một số nguyên nhân.

Có một khả năng là càng cua từng bị thương - mà nếu vậy thì càng cua có thể mọc lại qua các lần cua lột xác, theo Viện Nghiên cứu Cá và Động vật Hoang dã Florida (Mỹ). Khi cua mất một càng hoặc hỏng một phần càng, đôi khi phần (càng) mới sẽ mọc lại, phát triển không hoàn toàn giống cấu trúc ban đầu, khiến chiếc càng hơi khác thường.

Một lý do khác là ở nhiều loài cua, mặt trong của càng vốn có cấu trúc cứng dạng răng cưa. Nếu một “răng” phát triển lớn hơn bình thường, nó có thể trông giống như một “ngoe” riêng biệt.

Còn một khả năng khác, dù ít gặp hơn, là dị tật di truyền, tức là một gene nào đó khiến cấu trúc của càng cua phát triển khác với bình thường.

Nhưng dù vì lý do nào thì khả năng lớn là cái “càng rưỡi” của con cua chỉ là cấu trúc khác lạ ở phần vỏ, không ảnh hưởng đến thịt cua; nên chỉ cần cua còn tươi ngon thì vẫn có thể ăn được bình thường.

Cái càng to của con cua này có 3 ngoe, trông khá "dữ".

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc bắt được cua có nhiều hơn 2 càng được coi là điềm lành, may mắn, nên nếu bắt được cua như thế thì nhiều người không ăn mà để nuôi, hoặc đem khoe hàng xóm…

Cách đây hơn 10 năm, có một người dân ở Cà Mau bắt được con cua biển 3 càng (ở càng bên trái có một càng nhỏ nữa, cũng có thể được giải thích như trường hợp trên). Người này cũng không bán dù nhiều thương lái hỏi mua, vì tin rằng cua 3 càng tượng trưng cho may mắn, dư giả…

Con cua 3 càng ở Cà Mau được phát hiện năm 2015, càng bên trái có thêm một càng nhỏ. Ảnh: Dân Việt.

Tóm lại, con cua “2 càng rưỡi” nhiều khả năng là một con cua bình thường có chiếc càng phát triển hơi khác thường, không phải một loài mới hay “điềm báo” gì cả.

*Ảnh cua Cà Mau có “2 càng rưỡi”: Ngô Quang Hò (ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả).