Vĩnh Long xử lý cửa hàng xăng dầu tự ý ngưng hoạt động

TPO - Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, có 10 cửa hàng tạm dừng hoạt động, trong đó có 1 cửa hàng tự ý ngưng do khó khăn tài chính (chưa được phép). Hiện Sở đã chỉ đạo làm việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với cửa hàng này.

Ngày 8/3, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh, Sở đã chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp cam kết đảm bảo nguồn cung, báo cáo hằng ngày để kịp thời xử lý biến động.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, hàng ngày có báo cáo nhanh tình hình về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Qua giám sát, lực lượng QLTT ghi nhận, ngày 7/3, có 10 cửa hàng tạm dừng hoạt động, trong đó 5 cửa hàng dừng với lý do sửa chữa, cải tạo, súc rửa bồn bể xăng dầu, gia đình có hữu sự đã được chấp thuận của Sở Công Thương; có 2 cửa hàng ngưng kinh doanh do hiệu quả thấp, đã gửi văn bản đến Sở Công Thương xin trả lại giấy phép.

Đối với 1 cửa hàng tự ý ngưng do khó khăn tài chính nhưng chưa được phép, Sở Công Thương đã chỉ đạo lực lượng QLTT trực tiếp làm việc, xử lý nghiêm theo quy định. Còn lại 2 cửa hàng giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn (1 cửa hàng đang tiến hành cải tạo sửa chữa và 1 cửa hàng đang làm thủ tục cấp lại).

Bên cạnh đó, có 5 trường hợp được xác minh, làm việc theo phản ánh của người dân về hiện tượng ngừng bán hoặc bán nhỏ giọt. Tuy nhiên, kết quả xác minh không đúng như phản ánh.



Theo đại diện các cửa hàng xăng dầu, có hiện tượng người dân mang can, thùng đến mua về hoặc mang xe ô tô tải yêu cầu đổ đầy bình. Các cửa hàng xăng dầu nhận thấy có hiện tượng bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn nên không bán đối với trường hợp mua bằng can thùng về tích trữ. Các trường hợp yêu cầu đổ đầy bình rỗng với số lượng lớn thì doanh nghiệp cũng từ chối bán vì lượng xăng dầu còn hạn chế, để đủ xăng dầu chia sẻ cho người dân sử dụng nên chỉ bán từ 300.000 - 500.000 đồng/xe.

Trong ngày 7/3 đã có 72 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ký cam kết trách nhiệm. Lũy kế có 752 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ký cam kết chấp hành đúng pháp luật, không găm hàng, không tăng giá bất hợp lý. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang vào mùa vụ thu hoạch lúa, nên có tình trạng người dân mua xăng, dầu bằng can, thùng với số lượng lớn để phục vụ cho việc gặt lúa.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.003 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 88 thương nhân phân phối (1 đầu mối và 6 thương nhân phân phối có trụ sở trên địa bàn tỉnh), về dự trữ có 9 kho với tổng sức chứa 27.300 m3. Thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Nguồn cung từ các thương nhân đầu mối cơ bản đảm bảo đáp ứng đầy đủ hệ thống bán lẻ và nhu cầu người dân. Chưa có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa hoặc đầu cơ trục lợi.

Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường bám sát địa bàn hàng ngày, kiên quyết xử lý các trường hợp gây gián đoạn nguồn cung, tạm dừng bán hàng không có lý do chính đáng, chưa được Sở Công Thương chấp thuận.

Sở Công Thương Vĩnh Long cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, khuyến nghị người dân và doanh nghiệp trên địa bàn giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang, không mua tích trữ xăng dầu vì nguồn cung trên địa bàn hiện nay vẫn đang được đảm bảo ổn định, sử dụng tiết kiệm.

Các xã, phường cũng được đề nghị theo dõi, nắm tình hình thị trường, hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, găm hàng, dừng bán, bán sai giá, đầu cơ để kịp thời xử lý.