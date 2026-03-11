Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi ở Cà Mau rơi xuống sông sau nhà

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiểm tra phía sau nhà, gia đình thấy rào lưới chắn ở cửa sau giáp sông bị rơi xuống nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi cách nhà khoảng 100m.

Chiều 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước thương tâm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

1000026640-6832.jpg
Ngành chức năng phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 10/3, cháu T.C.T. (SN 2023, ngụ xã Đất Mũi) ở nhà cùng người thân. Khoảng 10 phút sau, gia đình không thấy T. trong nhà và rào lưới chắn ngang cửa sau bị rơi xuống sông nên tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Đất Mũi đã phân công lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T. Đến rạng sáng 11/3, thi thể cháu T. được phát hiện cách nhà khoảng 100m.

Tân Lộc
#đuối nước #Cà Mau #bé gái #tai nạn #tìm kiếm #trẻ em #rơi sông #mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục