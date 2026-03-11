Bộ Chính trị triển khai kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

TPO - Sáng 11/3, tại Sơn La, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đoàn đã công bố các quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra việc triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Một nội dung quan trọng khác là kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn cũng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí thời gian làm việc phù hợp để quá trình kiểm tra, giám sát diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu địa phương rà soát toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan chức năng cần đánh giá rõ tiến độ thực hiện, những vấn đề còn tồn tại để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Sơn La cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; đồng thời kiểm tra kỹ việc cấp phát thẻ cử tri, rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri vãng lai để tránh bỏ sót.

Trước đặc thù địa bàn miền núi, nhiều khu vực đi lại khó khăn, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống có thể phát sinh như mưa bão, giao thông ách tắc, địa bàn xa xôi hoặc nơi dân cư thưa thớt. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ nghiêm túc quán triệt và triển khai đầy đủ các nội dung theo quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước.

Theo ông Nghiệm, đây cũng là dịp để tỉnh nhìn nhận toàn diện hơn về những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, bảo đảm quá trình làm việc diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đạt kết quả cao.