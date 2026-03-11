Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng: 'Kinh tế bạc' trở thành xu hướng tất yếu

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị này do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề của Hội nghị có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển bền vững của đất nước, mang tính chất chuyển đổi nhận thức rất quan trọng.

113ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đang tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, chúng ta cần phải tìm ra những động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển và góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực từ tình hình thế giới tới Việt Nam.

Theo Thủ tướng, những động lực mới, nguồn lực mới này vừa thúc đẩy cả cung và cầu, vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa đảm bảo được công bằng, tiến bộ, bình đẳng và an sinh xã hội.

Hiện trên thế giới, kinh tế bạc đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo của các cơ quan có liên quan, tính đến tháng 3/2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc"

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Nghị quyết 36 của Chính phủ ngày 6/3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc".

Theo Thủ tướng, yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong thư gửi các vị phụ lão trong cả nước tháng 6/1941: "Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo".

Nêu rõ Hội nghị là diễn đàn để trao đổi một số vấn đề có liên quan đến kinh tế bạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi: Kinh nghiệm quốc tế và chủ động thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam như thế nào; đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bạc phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam…

Luân Dũng
#người cao tuổi #phát triển đất nước #kinh tế bạc #chính sách già hóa #bình đẳng xã hội #sức khỏe người cao tuổi #Thủ tướng Phạm Minh Chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục