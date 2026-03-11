Thủ tướng: 'Kinh tế bạc' trở thành xu hướng tất yếu

TPO - Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị này do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề của Hội nghị có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển bền vững của đất nước, mang tính chất chuyển đổi nhận thức rất quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đang tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, chúng ta cần phải tìm ra những động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển và góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực từ tình hình thế giới tới Việt Nam.

Theo Thủ tướng, những động lực mới, nguồn lực mới này vừa thúc đẩy cả cung và cầu, vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa đảm bảo được công bằng, tiến bộ, bình đẳng và an sinh xã hội.

Hiện trên thế giới, kinh tế bạc đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo của các cơ quan có liên quan, tính đến tháng 3/2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc"

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Nghị quyết 36 của Chính phủ ngày 6/3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc".

Theo Thủ tướng, yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong thư gửi các vị phụ lão trong cả nước tháng 6/1941: "Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo".

Nêu rõ Hội nghị là diễn đàn để trao đổi một số vấn đề có liên quan đến kinh tế bạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi: Kinh nghiệm quốc tế và chủ động thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam như thế nào; đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bạc phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam…