Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật thuận tiện bỏ phiếu'

TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã miền núi Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu địa phương cần chủ động hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện, bảo đảm đúng quy trình, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có buổi kiểm tra, làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác gặp gỡ cử tri thôn Tân Thành, xã Pù Luông. Ảnh: L. Hợi.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Duy Tiến - Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn đang triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và quy trình.

Trong đó, công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, cũng như tuyên truyền về cuộc bầu cử đã triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước được tập huấn nghiệp vụ để bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông. Ảnh: L. Hợi.

Theo lãnh đạo địa phương, xã Pù Luông với đặc thù là khu vực có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển, thường xuyên có khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, lưu trú. Vì vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng tại các điểm bỏ phiếu phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời, cũng như sự chủ động của xã Pù Luông trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, địa phương tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. "Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xã Pù Luông được đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể xảy ra.

Ngoài việc bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở vị trí thuận lợi để cử tri dễ dàng theo dõi, địa phương cần có bảng hướng dẫn cụ thể để cử tri nhận biết rõ thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp, tránh nhầm lẫn khi thực hiện quyền bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: L. Hợi.

Ngoài ra, các tổ bầu cử của xã phải bố trí lối vào, lối ra hợp lý, tạo thuận lợi cho cử tri khi đến bỏ phiếu, nhất là trong trường hợp lượng cử tri tập trung đông.

Lực lượng phục vụ bầu cử xã Pù Luông cần chủ động hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện. Việc tổ chức thùng phiếu lưu động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, tránh sai sót trong công tác quản lý danh sách cử tri. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cần được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với đó, địa phương phải rà soát lại toàn bộ kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là công tác hiệp đồng giữa các đơn vị tham gia bảo vệ bầu cử.

Các phương án về an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông cũng phải được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.