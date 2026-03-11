Từ biên giới đến biển khơi, Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại Quảng Ngãi, từ biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tới đặc khu Lý Sơn, không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Đưa thông tin bầu cử đến từng nhà, cử tri vùng biên

Những ngày này, tại xã biên giới Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), cán bộ địa phương và các đoàn thể đang tất bật với nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Xã Bờ Y hiện có hơn 22,4 nghìn cử tri, được bố trí tại 32 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 29 điểm đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 3 điểm đặt tại trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang.

Khu vực bỏ phiếu số 12 tại Nhà văn hóa thôn Đăk Hú, xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban bầu cử xã được thành lập với 15 thành viên cùng tổ giúp việc gồm 15 người. Bên cạnh đó, xã còn thành lập 7 ban bầu cử với 105 thành viên và 32 tổ bầu cử với tổng cộng 540 thành viên, bảo đảm các khâu chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Qua 3 vòng hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bờ Y đã giới thiệu và chốt danh sách chính thức 47 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031. Danh sách cử tri cũng được rà soát, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, trụ sở UBND xã theo đúng quy định.

Cán bộ xã Dục Nông kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử.

Xã Dục Nông có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Giẻ Triêng và Xơ Đăng. Do phần lớn người dân làm nương rẫy, địa phương đã chủ động giao nhiệm vụ tuyên truyền cụ thể cho từng thôn trưởng, các ban, ngành, đoàn thể ở thôn để thông tin đến từng hộ gia đình. Nhờ vậy, bà con đều nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu vào ngày 15/3.

Toàn xã Dục Nông có 6 đơn vị bầu cử với 23 khu vực bỏ phiếu, trong đó 22 khu vực đặt tại khu dân cư và 1 khu vực đặt tại Đồn Biên phòng Dục Nông. Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại các địa điểm thuận tiện để cử tri theo dõi.

Một điểm bầu cử ở xã Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi.

Ngư dân Lý Sơn sắp xếp chuyến biển, hướng về ngày hội lớn

Cách đất liền 15 hải lý, đặc khu Lý Sơn những ngày này cũng đang rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử. Tại các khu dân cư, cán bộ khu dân cư trực tiếp đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, đồng thời hướng dẫn người dân kiểm tra lại thông tin cá nhân và nắm rõ quy định khi đi bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, toàn đặc khu Lý Sơn có 8 đơn vị bầu cử với 8 khu vực bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai chu đáo, bảo đảm không gian trang trọng. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử cùng các tài liệu phục vụ bầu cử cũng đã được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu trước khi tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại đặc khu Lý Sơn.

Không chỉ trên đảo, công tác tuyên truyền bầu cử còn được đưa ra tận các tàu cá đang hoạt động ngoài khơi. Tranh thủ thời điểm tàu cá cập cảng bán hải sản, tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở bà con ghi nhớ ngày bầu cử. Với những tàu chuẩn bị vươn khơi dài ngày, lực lượng biên phòng vận động ngư dân chủ động sắp xếp thời gian để kịp trở về tham gia bỏ phiếu.

Đối với các tàu đang hoạt động trên biển, Đồn Biên phòng Lý Sơn duy trì liên lạc thường xuyên qua hệ thống Icom. Từ đất liền, thông tin về thời gian bầu cử được truyền đi liên tục, giúp ngư dân kịp thời nắm bắt và chủ động điều chỉnh hành trình.

Người dân đặc khu Lý Sơn tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc khu Lý Sơn hiện có khoảng 500 tàu cá, trong đó hơn 100 tàu thường xuyên vươn khơi dài ngày. Để bảo đảm mọi cử tri đều tham gia bầu cử đầy đủ, Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Nhờ vậy, nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã chủ động sắp xếp chuyến biển để kịp trở về tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu đã bảo đảm đúng kế hoạch.

Là địa phương nằm giữa biển khơi, việc đi lại giữa đảo Lớn và đảo Bé phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, địa phương đã xây dựng nhiều phương án chủ động để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi. “Trong trường hợp thời tiết xấu, biển động, chính quyền đặc khu sẽ chủ động cử người sang đảo Bé từ sớm để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức bầu cử”, ông Huy nói.

Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ngãi trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở ngư dân ghi nhớ ngày bầu cử.

Sau khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ngãi có 292km đường biên giới trên bộ, tiếp giáp Lào và Campuchia. Lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết; tăng cường lực lượng tại hơn 1.500 điểm bầu cử, nhất là tại các địa bàn biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được rà soát, bố trí chặt chẽ. Lực lượng công an tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt kết quả tốt đẹp.