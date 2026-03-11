Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Điều đặc biệt của 4 làng nghề Hà Nội lên bản đồ thủ công thế giới

Hạnh Đỗ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đầu tháng 3/2026, Hội đồng Thủ công mỹ nghệ Thế giới (WCC) chính thức đưa bốn làng nghề của Hà Nội vào Mạng lưới Thành phố Thủ công mỹ nghệ sáng tạo toàn cầu. Danh sách này gồm Làng gốm Bát Tràng, Làng lụa Vạn Phúc, Làng Chuyên Mỹ và Làng Sơn Đồng.

Những lò gốm không bao giờ tắt

Trong số các làng nghề Việt Nam, hiếm nơi nào có lịch sử sản xuất liên tục như Bát Tràng. Nhiều tài liệu cho rằng nghề gốm tại đây đã hình thành từ thế kỷ XIV, gắn với các dòng họ gốm di cư từ vùng Bồ Bát (Ninh Bình) ra ven sông Hồng.

lnghe1.jpg
Nhiều gia đình làm gốm ở Bát Tràng có bí quyết men riêng, không truyền ra ngoài dòng họ.

Điều khiến Bát Tràng khác biệt nằm ở kỹ thuật nung gốm. Trước đây, làng sử dụng những lò rồng dài hàng chục mét, có thể nung hàng vạn sản phẩm trong một mẻ kéo dài vài ngày. Nhiệt độ lò lên tới hơn 1.200°C và người thợ phải liên tục canh lửa, chỉ cần lửa lệch một chút là cả mẻ gốm có thể hỏng.

Một chi tiết thú vị là nhiều nghệ nhân Bát Tràng vẫn giữ thói quen “đọc men”. Họ nhìn lớp men chảy trên bề mặt gốm để đoán nhiệt độ trong lò, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị đo.

lnghe2.jpg
Nghệ nhân Bát Tràng tạo hình gốm trên bàn xoay, một công đoạn đòi hỏi sự ổn định của đôi tay và cảm nhận chính xác về độ ẩm của đất.

Ngày nay, làng gốm này không chỉ sản xuất đồ gia dụng mà còn làm gốm nghệ thuật và sản phẩm thiết kế xuất khẩu. Bảo tàng gốm Bát Tràng, với kiến trúc xoáy như bàn xoay gốm, trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế.

Vạn Phúc - tấm lụa từng xuất hiện ở châu Âu

Nằm ở quận Hà Đông (cũ), Vạn Phúc được xem là một trong những làng lụa lâu đời nhất Việt Nam, với lịch sử hơn một thiên niên kỷ.

Tài liệu lưu trữ cho thấy lụa Vạn Phúc từng được mang sang Pháp trưng bày tại Hội chợ Marseille năm 1931. Những tấm lụa mỏng, nhẹ và có độ óng đặc trưng đã gây ấn tượng với khách châu Âu thời đó.

lnghe6.jpg
Nghệ nhân dệt lụa trên khung cửi gỗ tại làng Vạn Phúc, nơi được xem là cái nôi của lụa Hà Nội.

Lụa Vạn Phúc nổi tiếng nhờ độ mềm và ánh óng đặc trưng. Điểm độc đáo của lụa Vạn Phúc nằm ở kỹ thuật dệt hoa ngay trong sợi vải. Hoa văn không được in lên bề mặt mà hình thành ngay khi dệt, tạo ra các họa tiết nổi nhẹ dưới ánh sáng. Điều này khiến họa tiết có chiều sâu và không bị phai theo thời gian.

Một số nghệ nhân lớn tuổi kể rằng trước kia việc dệt một tấm lụa hoàn chỉnh có thể mất cả tuần. Mỗi khung cửi gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt suốt ngày, tạo nên âm thanh quen thuộc của cả làng.

lnghe5.jpg
Lụa Vạn Phúc nổi tiếng nhờ độ mềm, nhẹ và độ óng đặc trưng.

Hiện nay Vạn Phúc đã trở thành tuyến phố du lịch với hàng trăm cửa hàng lụa. Tuy nhiên nhiều gia đình vẫn giữ khung dệt truyền thống trong nhà, vừa sản xuất vừa giới thiệu nghề cho khách tham quan.

Những mảnh vỏ trai biến thành tranh

Chuyên Mỹ, thuộc xã Phú Xuyên, được xem là “thủ phủ” của nghề khảm xà cừ ở miền Bắc. Nghề này bắt đầu từ thế kỷ XVII khi các nghệ nhân học kỹ thuật khảm từ cung đình rồi truyền lại cho dân làng. Khác với gốm hay lụa, nghề khảm xà cừ ở Chuyên Mỹ đòi hỏi sự kiên nhẫn cực độ.

Người thợ phải cắt vỏ trai biển thành những mảnh nhỏ, mài mỏng như tờ giấy rồi ghép lên bề mặt gỗ để tạo thành hoa văn. Chỉ cần sai lệch vài milimet, toàn bộ chi tiết phải tháo ra làm lại. Một tác phẩm khảm xà cừ có thể mất hàng tuần hoặc hàng tháng để hoàn thành.

lnghe7.jpg
Hoa văn xà cừ được ghép vào gỗ tạo nên hiệu ứng ánh sáng óng ánh đặc trưng.

Ánh sáng óng ánh của xà cừ tạo nên vẻ đặc biệt cho các sản phẩm khảm. Một số mảnh có thể phản chiếu nhiều màu khác nhau tùy theo góc nhìn.

Trước đây, nghề này chủ yếu phục vụ đồ nội thất cổ và đồ thờ. Ngày nay, ngoài đồ thờ và bàn ghế cổ, nhiều nghệ nhân trẻ ở Chuyên Mỹ còn thử nghiệm khảm xà cừ trên tranh nghệ thuật, hộp trang sức, thậm chí cả guitar và đồ trang trí nội thất hiện đại.

Làng “tạc thần” cho chùa Việt

Sơn Đồng, nằm ở Hoài Đức lại nổi tiếng với nghề tạc tượng và đồ thờ. Làng nghề này có lịch sử hơn 800 năm. Phần lớn tượng Phật, tượng Thánh và đồ thờ trong các ngôi chùa miền Bắc đều được chế tác tại đây.

lnghe3.jpg
Công đoạn vẽ mắt tượng thường thực hiện cuối cùng, được gọi là “khai quang”.

Quy trình làm một pho tượng truyền thống khá phức tạp. Sau khi tạc hình bằng gỗ mít, nghệ nhân phủ nhiều lớp sơn ta, tiếp đến là dát vàng hoặc bạc. Có những pho tượng cần hàng chục lớp sơn mài trước khi hoàn thiện.

Điều khiến nghề tạc tượng ở Sơn Đồng đặc biệt nằm ở khâu “thổi hồn” cho tượng. Nhiều nghệ nhân cho rằng đôi mắt tượng phải được vẽ sau cùng, vì đó là bước quyết định thần thái của tác phẩm.

lnghe8.jpg
Gỗ mít được ưa chuộng vì ít nứt và dễ chạm khắc.

Hiện nay, nhiều xưởng trong làng hoạt động như những “công trường nghệ thuật” nhỏ. Hàng trăm pho tượng lớn nhỏ được đặt khắp sân, chờ hoàn thiện trước khi chuyển tới các chùa, đình, đền khắp cả nước.

Việc bốn làng nghề cùng lúc xuất hiện trong mạng lưới quốc tế vốn chỉ có hơn 70 địa điểm trên toàn thế giới khiến Hà Nội trở thành địa phương duy nhất của Việt Nam đạt được dấu mốc này. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 1.350 làng nghề, trong đó 337 làng nghề đã được công nhận chính thức. Bốn làng nghề vừa gia nhập mạng lưới WCC có thể xem là những đại diện tiêu biểu nhất cho hệ sinh thái thủ công của thủ đô.

Hạnh Đỗ
#làng nghề truyền thống #lụa Vạn Phúc #gốm Bát Tràng #khảm xà cừ Chuyên Mỹ #tượng gỗ Sơn Đồng #làng nghề Hà Nội #mạng lưới thủ công mỹ nghệ thế giới #du lịch làng nghề Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục