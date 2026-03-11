Giá xăng dầu tăng vọt, ngư dân 'cân não' trước chuyến biển đầu năm

TPO - Giá xăng dầu tăng vọt khiến mỗi chuyến biển của ngư dân Đà Nẵng "đội" lên hàng trăm triệu đồng phí nhiên liệu. Trong khi nguồn lợi hải sản khan hiếm, giá bán không tăng, nhiều chủ tàu rơi vào cảnh “đi thì sợ lỗ, nằm bờ thì không có kế sinh nhai”.

Ngư dân "ngồi trên lửa" vì giá xăng dầu tăng﻿ cao. Video: Hoài Văn

Giá xăng dầu tăng, kéo theo chi phí cho mỗi chuyến biển cũng tăng mạnh. Ảnh: Hoài Văn

Tại cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng), ngư dân Trần Văn Âu 56 tuổi, chủ tàu cá QNa 90394 TS sắp xếp lại đồ để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu tiên của năm. Ông cho hay, con tàu với công suất 420 CV cùng 12 thuyền viên, cũng đang đứng trước bài toán khó khi chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh.

“Chưa bao giờ giá dầu tăng cao như thế này. Giờ ra khơi thì sợ lỗ, nhưng nằm bờ thì biết lấy gì sinh nhai. Có lẽ chỉ cố gắng trụ thêm vài chuyến, nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng thì tàu cũng đành phải nằm bờ”, ông Âu thở dài.

Ngư dân Trần Văn Âu: "Chuyến biển đầu tiên nhưng chi phí nhiên liệu cao khiến ngư dân rất lo lắng".

Giá xăng dầu tăng sốc, ngư dân như "ngồi trên lửa".

Tương tự, ngư dân Trần Công Ba, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 91718 TS cho biết, tàu của anh có công suất 822 CV với 10 thuyền viên. Theo tính toán, mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 25 ngày phải tiêu thụ từ 14.000 - 15.000 lít dầu.

“Trước đây, chi phí cho mỗi chuyến biển khoảng 300 triệu đồng, nhưng với mức giá nhiên liệu hiện nay đã đội lên tới 500 triệu đồng. Hải sản ngày càng khan hiếm, giá bán không tăng trong khi chi phí dầu tăng quá cao khiến ngư dân rất khó bám biển”, anh Ba chia sẻ.

Ngư dân Trần Công Ba.

Phí nhiên liệu tăng cao khiến ngư dân "cân não" trước mỗi chuyến biển.

Ông Trần Quốc Dũng 62 tuổi hiện sở hữu 3 tàu cá, gồm 2 tàu hậu cần và 1 tàu đánh bắt. Theo ông Dũng, chuyến biển đầu năm cách đây 4 ngày phải quay về ngay khi ra đến cửa biển do gặp gió lớn. Khi chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo thì giá dầu lại tăng mạnh.

“Riêng tàu hậu cần do tôi trực tiếp làm thuyền trưởng, mỗi chuyến biển chi phí khoảng 100 triệu đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên tôi chỉ phải bỏ thêm khoảng 30 triệu đồng, nhưng với giá dầu hiện nay chi phí đã đội thêm khoảng 10 triệu đồng mỗi chuyến. Tàu hậu cần ra vào liên tục nên giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng trực tiếp và rất nặng nề nếu tiếp tục leo thang”, ông Dũng nói.

Ông Trần Quốc Dũng lo rằng nếu giá xăng dầu cứ đà này thì khả năng phải cho tàu nằm bờ.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Tam Quang.

Đại diện Trạm quản lý Cảng cá Tam Quang cho rằng việc giá xăng dầu tăng cao sẽ tác động trực tiếp đến chi phí vươn khơi cũng như hiệu quả mỗi chuyến biển của ngư dân. Dù bà con vẫn quyết tâm bám biển, nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực chi phí nhiên liệu.

“Chúng tôi sẽ ghi nhận các phản ánh của ngư dân, nhất là nếu xảy ra tình trạng găm hàng hoặc bán cầm chừng gây khó khăn cho bà con, để báo cáo cấp trên và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho ngư dân” - đại diện Trạm quản lý Cảng cá Tam Quang, cho hay.