Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (11/3), nhiệt độ miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua, trời không mưa, hửng nắng vào trưa chiều, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Từ đêm 12/3 đến ngày 13/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét về đêm và sáng.

nang-thu-2.jpg
Miền Bắc hôm nay tiếp tục hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa, Nghệ An sáng nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-25 độ.

Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 24-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo trong tuần này, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa rải rác, riêng từ đêm 12/3 đến ngày 14/3 có mưa vừa, mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

