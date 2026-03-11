Đón ánh bình minh: Thông điệp của niềm tin, khát vọng và những bước chân tiến về phía trước

TPO - Từ đường chạy Việt dã toàn quốc năm 1958 đến Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong hôm nay, hơn sáu thập kỷ đã trôi qua nhưng tinh thần của giải đấu vẫn không đổi: bền bỉ, kiên cường và luôn hướng về phía trước. Tại Khánh Hòa năm 2026, thông điệp “Đón ánh bình minh” không chỉ gợi lên vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng cho khát vọng, niềm tin và một chặng đường phát triển mới của giải đấu và thể thao Việt Nam.

Bình minh của hành trình 67 năm

Ra đời từ năm 1958 với tên gọi Việt dã toàn quốc giải Báo Tiền Phong, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) là giải thể thao lâu đời nhất tại Việt Nam.

Suốt 66 năm qua, đường chạy của giải đấu đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ vận động viên điền kinh. Từ những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, giải đấu vẫn bền bỉ được tổ chức, trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt lên thử thách.

Mỗi mùa giải giống như một bình minh mới. Trên đường chạy ấy, những gương mặt trẻ xuất hiện với khát vọng chinh phục, những nhà vô địch mới được gọi tên, những kỷ lục cũ liên tục bị thách thức và đôi khi bị phá vỡ. Quan trọng hơn, những câu chuyện giàu cảm hứng vẫn tiếp tục được viết nên qua từng bước chân của các vận động viên.

Vì thế, khi bước sang lần tổ chức thứ 67, thông điệp “Đón ánh bình minh” dường như mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó không chỉ là bình minh của một ngày thi đấu, mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới của giải đấu, cũng như của điền kinh và thể thao Việt Nam.

Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ. Từ những giải chạy chỉ vài trăm người tham dự, đến nay nhiều sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn vận động viên. Tiền Phong Marathon 2026 dự kiến quy tụ khoảng 12.000 – 15.000 người tham gia, con số lớn nhất trong lịch sử giải.

Đó chính là dấu hiệu rõ ràng của một bình minh mới: bình minh của giải đấu và thể thao đại chúng, nơi chạy bộ không chỉ là môn thi đấu của các vận động viên chuyên nghiệp, mà đã trở thành một phần của đời sống năng động, khỏe mạnh trong xã hội.

Bình minh trên biển: Biểu tượng của Khánh Hòa

Không phải ngẫu nhiên mà thông điệp “Đón ánh bình minh” được lựa chọn cho mùa giải tổ chức tại Khánh Hòa. Thành phố biển Nha Trang từ lâu nổi tiếng với một trong những khoảnh khắc bình minh đẹp nhất Việt Nam.

Mỗi buổi sớm, khi mặt trời dần nhô lên từ phía biển Đông, những tia sáng đầu tiên phản chiếu trên mặt nước rồi lan tỏa khắp thành phố. Các cung đường ven biển bừng lên sắc vàng dịu, mang theo hơi thở trong trẻo của một ngày mới.

Trong khung cảnh ấy, khi hàng vạn vận động viên cùng xuất phát, khoảnh khắc bình minh không chỉ đơn thuần là phông nền của một cuộc thi thể thao. Đó còn là một bức tranh giàu tính biểu tượng: hình ảnh những bước chạy hòa vào nhịp chuyển mình của đất nước, vươn ra biển lớn.

Với Khánh Hòa, thông điệp ấy càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đây là thành phố biển hướng ra đại dương, nơi có quần đảo Trường Sa - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc.

Bởi vậy, bình minh trên biển không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó còn là lời gợi nhắc về tinh thần yêu nước, về ý chí bảo vệ chủ quyền và khát vọng vươn ra biển lớn của con người Việt Nam.

Ở một góc nhìn khác, bình minh ấy cũng phản chiếu những chuyển động mạnh mẽ của Khánh Hòa trong giai đoạn phát triển mới. Địa phương đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời hướng tới vai trò trung tâm kinh tế, du lịch và khoa học biển của cả nước.

Tất cả hòa quyện trong một hình ảnh giàu ý nghĩa: bình minh không chỉ mở ra một ngày mới trên đường chạy, mà còn tượng trưng cho niềm tin, khát vọng và tương lai phía trước của vùng đất biển Khánh Hòa.

Bình minh của ý chí và tương lai

Điền kinh từ lâu được xem là môn thể thao của ý chí, và điều đó thể hiện rõ nhất ở cự ly marathon. Không có con đường tắt, cũng không có chiến thắng dễ dàng. Trên hành trình 42,195 km, mỗi vận động viên đều phải đối diện với những khoảnh khắc mệt mỏi khi đôi chân trở nên nặng nề và ý chí bị thử thách. Nhưng chính trong những thời điểm khó khăn nhất ấy, tinh thần của người chạy mới thực sự tỏa sáng.

Thông điệp “Đón ánh bình minh” vì thế không chỉ gợi lên hình ảnh mặt trời dần ló rạng trên đường chạy, mà còn là ẩn dụ cho hành trình vượt qua giới hạn của mỗi con người. Với các vận động viên, đó là ý chí không bỏ cuộc, là quyết tâm tiếp tục tiến bước dù phía trước vẫn còn quãng đường khắc nghiệt.

Với những runner phong trào, “bình minh” đôi khi chỉ đơn giản là khoảnh khắc chạm đến vạch đích của cự ly đầu tiên trong đời: một chiến thắng không phải trước đối thủ nào, mà trước chính bản thân mình. Còn với cộng đồng, thông điệp ấy mở ra một ý nghĩa rộng lớn hơn, là lời mời gọi hướng tới những giá trị tích cực của thể thao: một lối sống năng động, khỏe mạnh và gắn kết.

Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Từ các thành phố lớn đến nhiều địa phương trên cả nước, ngày càng nhiều người tìm đến chạy bộ như một cách rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và cân bằng cuộc sống.

Trên những cung đường của Tiền Phong Marathon, có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng giàu cảm hứng: những vận động viên chuyên nghiệp bền bỉ bám đuổi thành tích, những runner phong trào nỗ lực chinh phục giới hạn cá nhân, hay những nhóm bạn, gia đình cùng nhau chạy trong niềm hứng khởi.

Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang theo những câu chuyện riêng, nhưng cùng chia sẻ một cảm xúc chung: niềm vui và sự tận hưởng trên từng bước chạy. Bởi vậy, bình minh của giải đấu không chỉ nằm ở khoảnh khắc mặt trời mọc. Nó còn hiện diện trong tương lai của thể thao Việt Nam, nơi những thế hệ vận động viên mới tiếp tục trưởng thành, và nơi phong trào chạy bộ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.