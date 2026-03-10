HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Nhật Bản

TPO - HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau Asian Cup nữ 2026, khép lại một hành trình dài với nhiều dấu mốc đáng nhớ cùng bóng đá nữ Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo sau khi dừng bước tại Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung cho rằng bóng đá nữ châu Á đang có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây, với sự đầu tư ngày càng lớn từ nhiều quốc gia trong khu vực.

“Bóng đá nữ ở Đông Nam Á và châu Á đang phát triển rất nhanh. Ở Đông Nam Á có Việt Nam, Philippines, cùng nhiều đội bóng đã đầu tư mạnh mẽ hơn cho bóng đá nữ. Ngoài ra, các quốc gia như Iran, Uzbekistan cũng rất chú trọng phát triển phong trào. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đang có nhiều chương trình nhằm thúc đẩy bóng đá nữ trong khu vực”, ông Chung chia sẻ.

Nói về thất bại trước Nhật Bản, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá nữ Việt Nam thẳng thắn nhận trách nhiệm. Theo ông, thắng -thua là điều bình thường trong thể thao, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội tuyển hàng đầu châu lục.

“Trong bóng đá luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì trách nhiệm của tôi càng lớn hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, nhưng cũng có lúc phải đối đầu với những đội mạnh hơn rất nhiều. Điều đó là bình thường trong bóng đá”, ông Chung nói.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò khi phải đối đầu với đội tuyển có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới. “Nhật Bản là đội bóng có trình độ rất cao. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các em thể hiện trên sân, tôi nghĩ đó là điều rất đáng ghi nhận”, ông nhấn mạnh.

Phân tích diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng vấn đề thể lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam.

“Ở trận đấu trước, các cầu thủ đã tiêu tốn rất nhiều sức lực khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Sang hiệp hai trận này, thể lực giảm sút nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp một. Trong hiệp một, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp hai, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác rất nhiều ở trung lộ và hai biên bằng những pha phối hợp bật tường và tạt bóng vào trong, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn”, ông phân tích.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng nhấn mạnh rằng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, công tác đào tạo trẻ và mở rộng phong trào cần được chú trọng hơn nữa. "Cần đẩy mạnh bóng đá trong trường học, tại các trung tâm đào tạo và ở các địa phương. Khi phong trào mạnh lên, thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện”, ông nói.

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Australia cùng cộng đồng người Việt đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong suốt giải đấu.

Trả lời câu hỏi về tương lai của mình sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, ông chia sẻ.

