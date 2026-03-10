Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam: Tiền Phong Marathon nâng bước nhiều ngôi sao điền kinh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao truyền thống và chất lượng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong.

"Giải năm nay có điểm đặc biệt, các vận động viên tranh tài ở cự ly marathon 42km sẽ được tính kết quả vào chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Chính vì vậy, các đoàn và vận động viên đều chuẩn bị từ rất sớm để đạt kết quả tốt nhất", Tổng Thư ký Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Diễn ra tại Khánh Hoà vào cuối tháng 3 này, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 dự kiến thu hút từ 12.000 - 15.000 vận động viên, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Các gương mặt nổi bật có thể kể đến Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa...

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong có truyền thống lâu đời bậc nhất thể thao Việt Nam, là bước đệm cho nhiều gương mặt lớn như Bùi Lương, Phạm Đình Khánh Đoan, Lưu Văn Hùng... hay thế hệ của Nguyễn Thị Oanh hiện nay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao công tác tổ chức, sự chuyên nghiệp cũng như chất lượng giải đấu.

Thông qua sự phối hợp giữa báo Tiền Phong và Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn điền kinh Việt Nam, công tác chuyên môn, truyền thông của giải đấu được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, tạo được sức hút. Điều này khiến cho khi phát triển lên cự ly Marathon, giải có lượng vận động viên phong trào đăng ký tham dự lớn.

Đánh giá về địa điểm tổ chức giải đấu năm nay tại Khánh Hoà, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Qua khảo sát chúng tôi đánh giá đường chạy tại Khánh Hoà thuận lợi cho vận động tranh tài. Ban Tổ chức địa phương cũng phối hợp và hỗ trợ tốt công tác tổ chức. Đây lại là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Chính vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ thành công, lan toả hình ảnh tích cực tới công chúng".