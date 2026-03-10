Nhận định Leverkusen vs Arsenal, 00h45 ngày 12/3: Bài kiểm tra lớn

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Leverkusen vs Arsenal, vòng 1/8 Champions League, diễn ra vào lúc 00h45 ngày 12/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Leverkusen sở hữu hàng thủ chắc chắn trên sân nhà, nhưng với lực lượng sứt mẻ và sự thiếu ổn định, đại diện Bundesliga khó cản bước Arsenal đang đạt phong độ cao.

Nhận định trước trận đấu

Trong lịch sử tham dự các cúp châu Âu, ngoại trừ danh hiệu UEFA Cup Winners' Cup năm 1994, Arsenal vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp CLB.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay đang mở ra hy vọng lớn cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Arsenal đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ngay từ vòng bảng với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Họ lần lượt đánh bại những đối thủ đáng gờm như Atletico Madrid, Bayern Munich và á quân mùa trước Inter Milan.

Kết thúc vòng bảng, Arsenal đứng đầu bảng một cách thuyết phục, đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất với 23 bàn thắng và hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ để lọt lưới 4 bàn trong tổng số 36 đội tham dự.

Lá thăm vòng knock-out cũng khá “dễ thở” khi đại diện nước Anh tạm thời tránh được những ứng viên nặng ký như Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City hay chính Bayern Munich trước trận chung kết. Điều đó khiến niềm tin về một chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal ngày càng lớn.

Không chỉ vậy, đội bóng của Arteta còn đang nuôi tham vọng giành cú ăn bốn lịch sử ở mùa giải này.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn vấp phải những chỉ trích liên quan đến lối chơi "không hoa mỹ", với nhiều thống kê cho thấy việc câu giờ có chủ ý và sự phụ thuộc khá lớn vào các tình huống cố định. Nhưng khi chiến thắng vẫn liên tục đến, những lời phàn nàn ấy dường như chưa thể làm chậm bước tiến của đội bóng thành London.

Trước chuyến làm khách tại Đức, Arsenal đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, đội hình xoay tua của họ đánh bại Mansfield Town 2-1 tại FA Cup. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 8 trong 11 trận sân khách gần nhất Arsenal ghi ít nhất hai bàn.

Ở phía đối diện, Bayer Leverkusen đang trải qua giai đoạn chuyển giao nhiều biến động. Sau mùa giải hỗn loạn dưới thời Erik ten Hag, đội bóng đã dần ổn định dưới thời cựu HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand.

Tại Champions League mùa này, Leverkusen chỉ xếp thứ 16 sau vòng bảng. Tuy nhiên, họ đã thể hiện bản lĩnh ở vòng play-off khi thắng 2-0 trên sân khách trước Olympiacos. Trận hòa 0-0 trên sân nhà sau đó là đủ để Die Werkself giành vé vào vòng 16 đội.

Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội chủ sân BayArena chưa thật sự ổn định. Leverkusen chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa kịch tính 3-3 trước SC Freiburg tại Bundesliga.

Điểm tựa lớn nhất của họ lúc này chính là sân nhà. Trong hai tháng gần đây, Leverkusen bất bại 6 trận liên tiếp tại BayArena và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn sau tổng cộng 540 phút thi đấu.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau tại Champions League năm 2002. Khi đó, Leverkusen cầm hòa Arsenal 1-1 trên sân nhà tại Đức. Tuy nhiên, sau đó Arsenal đã đáp trả bằng hai chiến thắng cùng tỷ số 4-1, một lần ở chính chiến dịch Champions League năm đó và một lần trong trận giao hữu mùa hè năm 2024.

Với phong độ hiện tại, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng trước một Leverkusen luôn rất khó chịu trên sân nhà, trận đấu tại BayArena nhiều khả năng sẽ là thử thách thực sự cho tham vọng chinh phục châu Âu của thầy trò Arteta.

Thông tin lực lượng

Trước chuyến làm khách trên sân BayArena của Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội UEFA Champions League, lực lượng của Arsenal có một số biến động đáng chú ý. Ở trận đấu với Mansfield Town tại FA Cup cuối tuần qua, nhiều trụ cột của Arsenal đã được cho nghỉ nhằm giữ sức cho đấu trường châu Âu. Thủ môn David Raya cùng bộ đôi tiền vệ Martin Zubimendi, Declan Rice và trung vệ Gabriel Magalhães nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn phải chờ đợi tình hình thể lực của một số trụ cột. Trung vệ William Saliba (chấn thương cổ chân), đội trưởng Martin Ødegaard (đầu gối) và hậu vệ Ben White (đau sau va chạm) đều chưa chắc chắn có thể ra sân.

Bên cạnh đó, hai cầu thủ Leandro Trossard và Riccardo Calafiori cũng phải rời sân sớm ở trận đấu cuối tuần vì vấn đề thể lực, khiến khả năng góp mặt của họ vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong trường hợp Calafiori không kịp bình phục, vị trí hậu vệ trái nhiều khả năng sẽ được trao cho Piero Hincapié - cầu thủ đang khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn từ chính Leverkusen và vẫn đủ điều kiện thi đấu gặp CLB chủ quản. Ở tuyến trên, người hùng ghi bàn quyết định cuối tuần qua là Eberechi Eze có thể được trao cơ hội đá chính nếu Trossard không đạt thể trạng tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, lực lượng của Leverkusen cũng sứt mẻ đáng kể. Họ sẽ thiếu vắng hàng loạt cái tên vì chấn thương như thủ môn Mark Flekken, hậu vệ Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, tiền vệ Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella cùng tiền đạo chủ lực Patrik Schick.

Trong số này, Schick là cái tên có khả năng trở lại cao nhất, nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu chân sút người CH Czech chưa kịp bình phục, tài năng trẻ người Cameroon Christian Kofane nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính trên hàng công.

Ở hàng phòng ngự, cựu hậu vệ của Liverpool là Jarell Quansah được dự đoán sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm trong hệ thống ba trung vệ. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Alejandro Grimaldo vẫn là mũi tấn công nguy hiểm của Leverkusen, đặc biệt ở các tình huống cố định, minh chứng là cú đá phạt thành bàn vào lưới SC Freiburg tại Bundesliga cuối tuần qua.