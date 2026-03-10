Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản (16h00 ngày 10/3): Chiến đấu và hy vọng

TPO - Những kết quả cuối cùng ở 2 bảng đấu còn lại không mang đến nhiều triển vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Giờ là lúc đội phải chiến đấu với hơn 100% khả năng và hy vọng...

report Các trường hợp để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp - Nhất bảng + Thắng Nhật Bản cách biệt 2 bàn trở lên - Nhì bảng + Thắng 1-0 Nhật Bản + Hoà Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa + Thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng 1-0 Đài Bắc Trung Hoa - Thứ ba + Hoà Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa + Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ thắng cách biệt 2 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa . + Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam HLV Mai Đức Chung có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của Việt Nam gặp Nhật Bản so với trận thua Đài Bắc Trung Hoa. Những nhân tố dự bị như Thúy Hằng, Thu Thương... được đặt niềm tin.

Philippines đánh bại Iran 2-0 và Uzbekistan vùi dập Bangladesh với chiến thắng 4-0. Như vậy, Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản với nhiệm vụ giành điểm hoặc thua với cách biệt tối đa 2 bàn.

Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu xét về tương quan giữa 2 đội. Trong quá khứ, Việt Nam toàn thua nữ Nhật Bản và cũng chỉ có 1 lần thua với cách biệt 2 bàn. Nếu nhìn vào màn vùi dập Ấn Độ 11-0 vừa qua của Nhật Bản, có thể thấy họ sẽ tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Khó khăn đang chờ đón các cô gái áo đỏ. Nhưng theo truyền thông Nhật Bản, trước Việt Nam thì đội bóng Đông Á sẽ thay nhiều vị trí để giữ sức cho dàn cầu thủ trụ cột tại tứ kết. Trang DAZN viết: "Trong trận đấu trước đó với đội tuyển nữ Ấn Độ, đội đã thực hiện những thay đổi đáng kể so với trận đấu đầu tiên. Và lần này cũng vậy, nhất là khi Nhật Bản đã giành quyền vào tứ kết.

Nhật Bản sẽ dùng đội hình dự bị?

Thủ môn sẽ là Okuma Akane, người vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu. Yamamoto Yuzuki, Shimizu, Kitagawa và Shiragaki Uno sẽ là bộ tứ vệ. Đặc biệt, Shiragaki Uno là phát hiện mới của bóng đá Nhật Bản. Hậu vệ sinh năm 2005 này vừa gia nhập giải Nhà nghề Mỹ. Trận gặp Việt Nam sẽ là cơ hội để cô thể hiện mình”.

Tương tự như vậy, DAZN tin rằng những vị trí ít thi đấu từ đầu giải như Nagano Fuka, Hijikata Maya… sẽ được tin dùng để các đàn chị như Hasegawa Yui và Miyazawa Hinata… được nghỉ ngơi.

Nếu suy đoán này đúng sự thật, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ít áp lực hơn. Nhưng với sức mạnh vượt trội của Nhật Bản, đội vẫn phải chơi với hơn 100% sức lực để giữ mành lưới nhà rung lên ít nhất có thể.