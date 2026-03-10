Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Motion AI: 'Trọng tài công nghệ' tại Tiền Phong Marathon 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lần đầu tiên tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, Ban Tổ chức sẽ áp dụng công nghệ Motion AI trong hệ thống ghi nhận và xác minh kết quả thi đấu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong chấm kết quả mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa giải thể thao quy mô lớn của Việt Nam.

1-4992.jpg

Theo Ban Tổ chức, công nghệ này do TrueRace Corporation - đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ thể thao tại Việt Nam - phát triển. Hệ thống là sự kết hợp giữa camera thông minh, công nghệ nhận diện chuyển động và nền tảng xử lý dữ liệu gần như theo thời gian thực, cho phép ghi nhận, đối chiếu thông tin vận động viên nhanh chóng và chính xác.

Theo đó, các camera thông minh sẽ được bố trí tại nhiều vị trí quan trọng trên đường chạy. Khi phát hiện chuyển động của vận động viên, hệ thống tự động ghi lại hình ảnh, đồng thời nhận diện số BIB (số báo danh thi đấu) cũng như khuôn mặt vận động viên. Dữ liệu hình ảnh ngay lập tức được truyền về trung tâm xử lý và phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp đội ngũ trọng tài nhanh chóng tìm kiếm, đối chiếu và xác minh danh tính người tham gia thi đấu.

Việc ứng dụng Motion AI giúp khắc phục một trong những hạn chế lớn của hệ thống tính giờ điện tử truyền thống, vốn chỉ ghi nhận thời gian về đích nhưng khó xác minh danh tính người chạy. Thông qua công nghệ nhận diện hình ảnh, Ban Tổ chức có thể phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như chạy BIB không chính chủ, vận động viên nam sử dụng BIB của nữ hoặc những trường hợp không đủ điều kiện nhận giải thưởng.

Nhờ đó, công tác chấm kết quả và trao giải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn, đặc biệt trong bối cảnh Tiền Phong Marathon ngày càng thu hút số lượng lớn vận động viên tham dự mỗi năm.

Đại diện đơn vị cung cấp công nghệ cho biết hệ thống Motion AI đã được thử nghiệm tại một số giải chạy phong trào trong nước và cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ công tác điều hành, giám sát thi đấu cũng như kiểm soát các trường hợp vi phạm.

Việc đưa Motion AI vào vận hành tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 không chỉ góp phần tăng cường độ tin cậy của hệ thống chấm kết quả mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều giải marathon quốc tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng tổ chức, Tiền Phong Marathon đang từng bước tiếp cận những chuẩn mực chuyên nghiệp mới, hướng tới xây dựng một giải đấu không chỉ giàu truyền thống mà còn hiện đại, minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trọng Đạt
#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục