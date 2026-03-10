Motion AI: 'Trọng tài công nghệ' tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Lần đầu tiên tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, Ban Tổ chức sẽ áp dụng công nghệ Motion AI trong hệ thống ghi nhận và xác minh kết quả thi đấu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, minh bạch trong chấm kết quả mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa giải thể thao quy mô lớn của Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, công nghệ này do TrueRace Corporation - đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ thể thao tại Việt Nam - phát triển. Hệ thống là sự kết hợp giữa camera thông minh, công nghệ nhận diện chuyển động và nền tảng xử lý dữ liệu gần như theo thời gian thực, cho phép ghi nhận, đối chiếu thông tin vận động viên nhanh chóng và chính xác.

Theo đó, các camera thông minh sẽ được bố trí tại nhiều vị trí quan trọng trên đường chạy. Khi phát hiện chuyển động của vận động viên, hệ thống tự động ghi lại hình ảnh, đồng thời nhận diện số BIB (số báo danh thi đấu) cũng như khuôn mặt vận động viên. Dữ liệu hình ảnh ngay lập tức được truyền về trung tâm xử lý và phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp đội ngũ trọng tài nhanh chóng tìm kiếm, đối chiếu và xác minh danh tính người tham gia thi đấu.

Việc ứng dụng Motion AI giúp khắc phục một trong những hạn chế lớn của hệ thống tính giờ điện tử truyền thống, vốn chỉ ghi nhận thời gian về đích nhưng khó xác minh danh tính người chạy. Thông qua công nghệ nhận diện hình ảnh, Ban Tổ chức có thể phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như chạy BIB không chính chủ, vận động viên nam sử dụng BIB của nữ hoặc những trường hợp không đủ điều kiện nhận giải thưởng.

Nhờ đó, công tác chấm kết quả và trao giải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn, đặc biệt trong bối cảnh Tiền Phong Marathon ngày càng thu hút số lượng lớn vận động viên tham dự mỗi năm.

Đại diện đơn vị cung cấp công nghệ cho biết hệ thống Motion AI đã được thử nghiệm tại một số giải chạy phong trào trong nước và cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ công tác điều hành, giám sát thi đấu cũng như kiểm soát các trường hợp vi phạm.

Việc đưa Motion AI vào vận hành tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 không chỉ góp phần tăng cường độ tin cậy của hệ thống chấm kết quả mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều giải marathon quốc tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng tổ chức, Tiền Phong Marathon đang từng bước tiếp cận những chuẩn mực chuyên nghiệp mới, hướng tới xây dựng một giải đấu không chỉ giàu truyền thống mà còn hiện đại, minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế.