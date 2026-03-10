Nhận định Newcastle vs Barca, 03h00 ngày 11/3: Món nợ khó trả

Nhận định Newcastle vs Barca

Một trong những trận lượt đi đáng chú ý nhất vòng 1/8 Champions League tuần này là cuộc trở lại sân St. James' Park của Barcelona để đối đầu với Newcastle United .

Hai đội đã gặp nhau tại Tyneside trong giai đoạn vòng bảng hồi tháng 9, và trận đấu mang đậm dấu ấn của bóng đá Anh. Marcus Rashford lập cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1, trong khi Anthony Gordon ghi bàn thắng danh dự muộn cho đội chủ nhà.

Từ đó, Barcelona tiếp tục thi đấu xuất sắc và kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ 5 và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Newcastle kết thúc ở vị trí thứ 12 và phải tham gia vòng play-off loại trực tiếp, nơi đội bóng của Eddie Howe đã vượt qua một cách khá đơn giản.

Mặc dù vòng play-off thường được biết đến với những trận đấu khó đoán và đầy bất ngờ, nhưng lần này thì không phải vậy khi Newcastle dễ dàng vượt qua Qarabag với tổng tỷ số 9-3. Hai chiến thắng liên tiếp trước đội bóng của Azerbaijan giúp Newcastle kéo dài chuỗi trận bất bại dài nhất từ ​​trước đến nay tại Champions League, khi họ đã có tới 5 trận không thua ở giải đấu này (3 thắng, 2 hòa). Thực tế, Chích chòe cũng chỉ thua một trong chín trận đấu châu Âu gần nhất (thắng 6, hòa 2) – trận thua 2-1 trên sân khách trước Marseille vào tháng 11/2025.

Newcastle đã dẫn trước nhiều thời gian hơn bất kỳ đội nào khác ở Champions League mùa này (565 phút 36 giây). Đây cũng là khoảng thời gian dài nhất mà bất kỳ đội nào duy trì ở một trạng thái trận đấu duy nhất – thắng, hòa hoặc thua – trong giải đấu mùa này.

Gordon đã có 10 bàn ở Champions League mùa này. Ảnh: PA

Tuy nhiên, đội bóng của Howe đã không thể chuyển hóa phong độ tích cực ở đấu trường châu Âu sang các giải đấu quốc nội, nơi chiến dịch của họ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ổn định. Sau chiến thắng đậm trước Qarabag, họ để thua Everton với tỷ số 3-2 tại Ngoại hạng Anh. Vào lúc gây thất vọng nhất, họ lại bất ngờ đánh bại MU 2-1 trong thế 10 người. Sau đó, họ lại quay lại vòng lặp đáng buồn khi thua Man City 1-3 và bị loại khỏi FA Cup vào cuối tuần vừa qua.

Người hâm mộ Newcastle đang kỳ vọng đội bóng này tiếp tục có các màn trình diễn thắng - thua xen kẽ như vậy. Theo “quy luật” nói trên, Chích chòe hoàn toàn có khả năng đánh bại Barca trong trận đấu vào rạng sáng mai. Dù vậy, đây là chuyện không dễ xảy ra, ngay cả khi Newcastle có lợi thế sân nhà.

Barcelona sở hữu thành tích tổng thể ấn tượng trước các đối thủ Anh tại Champions League. Họ đã đối đầu với các câu lạc bộ Anh 33 lần ở các trận đấu loại trực tiếp và thắng 10 trong 12 trận gần nhất kể từ năm 2014.

Đội bóng của Hansi Flick cũng đã vượt qua vòng 16 đội trong cả 5 lần gần nhất gặp các đội bóng Anh, gần đây nhất là chiến thắng trước Chelsea với tổng tỷ số 4-1 vào tháng 2 năm 2018.

Yamal đang có phong độ đỉnh cao. Ảnh: AP

Barcelona đã kết thúc giai đoạn vòng bảng một cách ấn tượng với chiến thắng 4-1 trước FC Copenhagen vào cuối tháng Giêng và kể từ đó đến nay, họ vẫn bất bại trong tất cả các trận đấu ngoại trừ một trận duy nhất. Nhưng thất bại duy nhất đó đến khi họ phải chịu nỗi đau ở bán kết Copa del Rey, để thua Atlético Madrid với tổng tỷ số 4-3 sau khi đã lội ngược dòng từ trận thua 4-0 ở lượt đi để tiến rất gần đến chiến thắng 3-0 tuần trước.

Nếu Newcastle muốn giành lợi thế trước trận lượt về tại Camp Nou, họ sẽ phải chờ đợi vào Gordon, người đã ghi 10 bàn thắng ở Champions League mùa này. Chỉ có hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn cho một câu lạc bộ Anh trong một chiến dịch Cúp C1/Champions League: Erling Haaland (12 bàn cho Man City mùa 2022-23) và Ruud van Nistelrooy (12 bàn cho MU mùa 2002-03).

Đối với Barcelona, ​​sự chú ý sẽ đổ dồn vào sự trở lại của cầu thủ người Anh Rashford. Tiền vệ cánh này đang dẫn đầu Blaugrana với 5 bàn thắng và 8 pha kiến ​​tạo bàn thắng trong Champions League mùa này (ngang bằng với Fermín López ở cả hai chỉ số).

Anh ấy cũng có thành tích ấn tượng tại St. James' Park, ghi được 4 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong 7 lần ra sân đối đầu với Newcastle. Robert Lewandowski cũng sẽ là một mối đe dọa lớn nếu được lựa chọn vào đội hình. Tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan đã có sự nghiệp lẫy lừng tại Champions League cho đến nay, là một trong ba cầu thủ duy nhất đạt được 100 bàn thắng tại giải đấu này (107), cùng với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Như thường lệ, Newcastle sẽ chơi áp sát quyết liệt và cố gắng tận dụng sức mạnh của hàng tiền vệ để tạo ra lợi thế trước Barca. Tuy nhiên, Barca của Flick đã quá quen với các đối thủ kiểu này và biết cách hóa giải. Với phong độ đỉnh cao của Yamal và các cầu thủ tấn công khác, đại gia La Liga hứa hẹn có thêm một chiến thắng nữa tại St. James' Park.

Phong độ Newcastle vs Barca

Đội hình dự kiến Newcastle vs Barca

Newcastle: Aaron Ramsdale, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton, Harvey Barnes, Anthony Gordon, Nick Woltemade.

Barca: Joan García, Joao Cancelo, Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres.

Dự đoán kết quả Newcastle vs Barca: 1-2