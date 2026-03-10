Nhận định Atletico Madrid vs Tottenham, 3h00 ngày 11/3: Gà trống gãy cánh

TPO - Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Tottenham, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giữa lúc phong độ tại Premier League rơi vào khủng hoảng, Tottenham lại đang đặt nhiều kỳ vọng vào đấu trường châu Âu để cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, thử thách phía trước không hề dễ dàng khi "Gà trống" phải chạm trán Atletico Madrid giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ cao.

Atletico Madrid vs Tottenham.

Nhận định Atletico Madrid vs Tottenham

Ở vòng phân hạng UEFA Champions League, Tottenham khiến nhiều người bất ngờ khi giành tới 5 chiến thắng, dù cùng thời điểm họ gần như không thể tìm được chiến thắng tại Premier League. Thậm chí, họ còn xếp trên nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Âu như PSG, Barcelona, Man City, Real Madrid hay Chelsea trên bảng xếp hạng

Dù vậy, những con số tích cực tại đấu trường châu lục vẫn chưa thể giúp người hâm mộ Tottenham quên đi chuỗi ngày u ám ở giải quốc nội. Mới nhất, Spurs vừa nhận thất bại trước Crystal Palace, dù họ là đội mở tỷ số trước. Trận thua này khiến đội bóng thành London kéo dài chuỗi trận không thắng tại Premier League lên con số 11 - thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB ở giải đấu này. Hiện tại, Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm.

Tottenham vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng mặc dù đã thay huấn luyện viên. Kể từ khi Tudor tiếp quản đội bóng, Tottenham đã thua liên tiếp 3 trận. Phong độ đáng báo động này khiến chiến lược gia người Croatia có khả năng cao sớm rời ghế nóng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid bước vào vòng 16 đội sau khi vượt qua Club Brugge tại play-off. Dù nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Atletico lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn nơi hàng thủ ở mùa giải năm nay. Sau giai đoạn phân hạng Champions League, họ nhận tới 15 bàn thua chỉ sau 8 trận đấu. Thực tế, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết khi đoàn quân của Simeone tiếp tục nhận 5 bàn thua chỉ trong hai trận gần nhất.

Atletico Madrid đã có những màn chạy đà ấn tượng trước cuộc tiếp đón Tottenham. Họ vừa đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3-2 trong trận đấu nhiều cảm xúc. Vào giữa tuần trước, đội bóng của HLV Diego Simeone được hưởng niềm vui khi giành quyền vào chung kết Copa del Rey, mặc dù thảm bại 0-3 trước Barcelona trong trận lượt về. Chiến thắng trước Sociedad nối dài chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của Atletico Madrid trên sân nhà.

Về lịch sử đối đầu, hai đội không có nhiều dịp chạm trán nhau trong các giải đấu chính thức. Lần duy nhất trước đây họ gặp nhau diễn ra cách đây gần 63 năm, trong trận chung kết European Cup Winners' Cup 1963. Khi đó, Tottenham đè bẹp Atletico 5-1. Dẫu vậy, trong bối cảnh hiện tại, việc Spurs tái lập chiến thắng cách biệt như trận đấu lịch sử năm ấy gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Phong độ thiếu ổn định cùng những vấn đề nội tại khiến đại diện nước Anh bước vào cuộc đối đầu này với nhiều nỗi lo hơn là sự tự tin.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Tottenham

Atletico Madrid thắng 4, hòa 1, thua 1 trong 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

Tottenham đã không thắng 6 trận, trong đó có 5 thất bại liên tiếp. Chiến thắng gần nhất của họ đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng.

Atletico Madrid và Tottenham chưa bao giờ đối đầu với nhau tại Champions League.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Tottenham

Tottenham thiếu Udogie, Odobert, James Maddison, Kulusevski, Ben Davies, Bergvall, Kudus và Bentancur do chấn thương. Dragusin bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Atletico Madrid, Mendoza và Pablo Barrios chưa chắc chắn về khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Tottenham

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Sorloth, Alvarez.

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha, Sarr, Gray; Simons; Tel, Solanke.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid 1-0 Tottenham