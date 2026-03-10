Tiền Phong Marathon 2026: Những bước chạy mở ra kỷ nguyên mới

TPO - Sau gần bảy thập kỷ đồng hành cùng lịch sử thể thao Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 đang bước vào một dấu mốc mới. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt: Thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc, hệ thống kiểm soát doping chặt chẽ hơn, sự xuất hiện của pacer và áo finisher cho các cự ly dài… Tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho một trong những giải chạy giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Ban Tổ chức và đại diện các đơn vị đồng hành chụp hình lưu niệm tại buổi họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Trở lại Khánh Hòa sau gần hai thập kỷ

Cuối tháng 3/2026, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Sau gần hai thập kỷ, giải đấu marathon lâu đời nhất Việt Nam mới trở lại mảnh đất này - một cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa trong hành trình phát triển của phong trào chạy bộ cả nước.

Trong nhiều năm qua, Tiền Phong Marathon đã đi qua nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam: từ những cao nguyên hùng vĩ, những địa danh lịch sử, đến các đô thị lớn và các trung tâm du lịch nổi tiếng. Mỗi địa phương đăng cai đều để lại dấu ấn riêng, nhưng Khánh Hòa luôn là điểm đến đặc biệt trong ký ức của cộng đồng runner.

Nha Trang nổi tiếng với bãi biển dài, khí hậu ôn hòa cùng những cung đường ven biển tuyệt đẹp. Khi bình minh dần ló rạng trên vịnh Nha Trang, ánh nắng đầu ngày trải vàng mặt nước, tạo nên khung cảnh đầy cảm hứng cho những bước chạy.

Chính vì vậy, thông điệp của Tiền Phong Marathon 2026 “Đón ánh bình minh” mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đó không chỉ là khoảnh khắc hàng nghìn vận động viên xuất phát khi mặt trời vừa nhô lên từ biển, mà còn tượng trưng cho một khởi đầu mới của phong trào marathon Việt Nam- nơi tinh thần thể thao, sức bền và khát vọng chinh phục được lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại họp báo công bố giải.

Việc Khánh Hòa đăng cai giải đấu cũng mở ra cơ hội kết hợp giữa thể thao và quảng bá du lịch - văn hóa. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang xem các sự kiện thể thao quy mô lớn như một “đòn bẩy mềm” để thu hút du khách, một giải marathon quốc gia với hàng nghìn vận động viên và du khách tham dự chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương rất vinh dự khi phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức giải đấu.

“Đây là một trong những giải thể thao có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Việc đăng cai Tiền Phong Marathon không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa tới bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Biên nhấn mạnh.

Thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 là thành tích thi đấu ở nội dung marathon hệ chuyên nghiệp sẽ được tính huy chương của môn điền kinh tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Tiền Phong Marathon trong hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam.

Việc đưa nội dung marathon của giải vào hệ thống huy chương của Đại hội Thể thao Toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các vận động viên chuyên nghiệp. Các địa phương cũng sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn cho nội dung marathon, bởi mỗi tấm huy chương giành được tại giải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích chung của đoàn thể thao tại Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết việc hai nội dung marathon nam và nữ được tính vào thành tích Đại hội Thể thao Toàn quốc khiến yêu cầu tổ chức giải đấu trở nên khắt khe hơn.

Theo ông Hùng, quy định của Đại hội yêu cầu tất cả vận động viên tham gia đều phải được tập huấn về phòng chống doping và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. “Chúng tôi phối hợp với Trung tâm phòng chống Doping Việt Nam (VADA) tổ chức các khóa đào tạo cho vận động viên. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các vận động viên thi đấu marathon hệ tuyển, tranh huy chương Đại hội Thể thao Toàn quốc”, ông Hùng cho biết.

Quy mô kỷ lục

Nếu như trước đây Tiền Phong Marathon chủ yếu là sân chơi của các vận động viên chuyên nghiệp, thì khoảng một thập kỷ trở lại đây, giải đấu đã chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một lễ hội thể thao cộng đồng quy mô lớn.

Năm 2026, quy mô giải dự kiến đạt mức kỷ lục với khoảng 12.000 đến 15.000 vận động viên tham dự. Con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải đối với cộng đồng chạy bộ Việt Nam, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng của Tiền Phong Marathon trong hệ thống các giải chạy trong nước.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Hệ thống thi đấu được tổ chức song song giữa hệ tuyển chuyên nghiệp và hệ phong trào, tạo cơ hội cho nhiều đối tượng tham gia - từ các vận động viên đỉnh cao đến những người yêu thích chạy bộ.

BTC và các VĐV tiêu biểu của điền kinh Việt Nam tham dự họp báo.

Đặc biệt, đường chạy Nha Trang năm nay sẽ là nơi hội tụ của những tuyển thủ hàng đầu quốc gia cùng cộng đồng runner phong trào trong nước và quốc tế. Nhiều gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa… dự kiến góp mặt, hứa hẹn tạo nên những màn so tài chất lượng cao trên cung đường ven biển tuyệt đẹp của Nha Trang.

Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người tham dự không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, mà còn phản ánh một xu hướng xã hội rộng lớn hơn: chạy bộ đang trở thành một phần của lối sống năng động, lành mạnh của người Việt Nam.

Tại nhiều thành phố lớn, hình ảnh các nhóm runner tập luyện vào sáng sớm hoặc buổi tối đã trở nên quen thuộc. Với nhiều người, chạy bộ không chỉ là hành trình chinh phục thành tích, mà còn là cách rèn luyện sức khỏe, tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống và niềm vui từ những bước chạy mỗi ngày.

Thông qua quy mô ngày càng mở rộng và sự tham gia đông đảo của cộng đồng, Tiền Phong Marathon cũng góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong xã hội, lan tỏa tinh thần sống khỏe, tích cực và bền bỉ tới nhiều tầng lớp người dân.

Dấu ấn biểu tượng và giá trị nhân văn

Một trong những điều khiến Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong khác biệt so với nhiều giải chạy khác chính là những giá trị biểu tượng và nhân văn mà giải đấu luôn theo đuổi trong suốt chặng đường phát triển.

Trong nhiều năm qua, Tiền Phong Marathon không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn gắn với các hoạt động mang ý nghĩa tri ân lịch sử và lan tỏa tinh thần sống đẹp tới cộng đồng. Lễ thượng cờ Tổ quốc trước ngày thi đấu, các chương trình tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, hay các hoạt động thiện nguyện tại địa phương đăng cai đã trở thành những nghi thức giàu cảm xúc, tạo nên bản sắc riêng của giải đấu.

Những hoạt động ấy biến giải chạy thành một hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thể thao và trách nhiệm xã hội. Người tham gia không chỉ chạy để vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn để cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần sẻ chia và niềm tự hào dân tộc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026.

Tại Khánh Hòa - vùng đất gắn với huyện đảo Trường Sa, nơi mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền biển đảo - những thông điệp ấy càng trở nên sâu sắc. Mỗi bước chạy trên cung đường ven biển Nha Trang không chỉ là hành trình thể thao, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Tổ quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức giải - chia sẻ, giá trị của Tiền Phong Marathon không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích chuyên môn trên đường chạy. Điều quan trọng hơn là sức lan tỏa của sự kiện đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, trong quá trình làm việc với lãnh đạo địa phương, Ban Tổ chức cảm nhận rõ tình yêu thể thao và quyết tâm đồng hành của tỉnh Khánh Hòa để tạo nên một mùa giải thành công.

Những thay đổi mang hơi thở hiện đại

Bên cạnh những giá trị truyền thống đã làm nên bản sắc suốt gần bảy thập kỷ, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 cũng mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, phản ánh nỗ lực làm mới giải đấu theo xu hướng của các sự kiện marathon hiện đại trên thế giới.

Một trong những điểm mới được cộng đồng runner đặc biệt quan tâm là sự xuất hiện của pacer - những người dẫn tốc độ. Đây là các vận động viên giàu kinh nghiệm, có nhiệm vụ duy trì nhịp chạy ổn định cho từng nhóm vận động viên theo các mốc thành tích cụ thể.

Tại những giải marathon danh tiếng trên thế giới như Boston Marathon hay Berlin Marathon, hệ thống pacer đã trở thành một phần quen thuộc của đường chạy. Sự hiện diện của họ giúp hàng nghìn vận động viên phong trào có cơ hội cải thiện thành tích cá nhân (PR), đồng thời tạo nên nhịp điệu thi đấu khoa học và chuyên nghiệp hơn cho toàn bộ giải đấu.

Việc đưa hệ thống pacer vào Tiền Phong Marathon 2026 vì thế không chỉ là cải tiến về mặt tổ chức, mà còn cho thấy giải đấu đang tiệm cận các tiêu chuẩn vận hành của các giải marathon lớn trên thế giới, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các vận động viên tham dự.

Bên cạnh đó, mùa giải năm nay cũng có thêm điểm mới: trao áo finisher cho các vận động viên hoàn thành cự ly 21km và 42km.

Trong văn hóa marathon quốc tế, áo finisher không đơn thuần là một món quà lưu niệm. Đó là biểu tượng ghi nhận nỗ lực và ý chí của những người đã chinh phục quãng đường dài đầy thử thách. Đối với nhiều runner, chiếc áo finisher là “kỷ vật danh dự” - minh chứng cho hành trình vượt qua giới hạn bản thân sau hàng giờ đồng hồ nỗ lực trên đường chạy.

Việc công bố áo finisher vì thế nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng chạy bộ. Điều này không chỉ tạo thêm động lực cho các vận động viên, mà còn góp phần xây dựng bản sắc văn hóa marathon hiện đại, nơi mỗi người tham gia đều được tôn vinh vì tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục.

Những điểm mới này, dù không làm thay đổi cốt lõi của một giải vô địch quốc gia giàu truyền thống, nhưng đang góp phần mang lại luồng sinh khí mới cho Tiền Phong Marathon - một giải đấu vừa gìn giữ giá trị lịch sử, vừa từng bước hòa nhịp với xu hướng phát triển của phong trào marathon quốc tế.

Hành trình 67 năm của một giải chạy lịch sử

Được tổ chức lần đầu vào năm 1958, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong là giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua gần bảy thập kỷ, giải đấu đã trở thành một phần ký ức của điền kinh nước nhà, chứng kiến sự trưởng thành và tỏa sáng của nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc.

Từ những bước chạy trên những cung đường còn nhiều khó khăn của thời kỳ đầu, Tiền Phong Marathon dần trở thành đấu trường danh giá, nơi các vận động viên hàng đầu cả nước tranh tài, chinh phục những giới hạn mới của bản thân. Không chỉ là cuộc đua của tốc độ và sức bền, giải đấu còn là biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt lên chính mình.

Qua từng năm tháng, Tiền Phong Marathon không chỉ là sân chơi dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp, mà còn còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho vận động viên phong trào trên khắp cả nước.

Hàng chục nghìn người yêu thể thao đã tìm thấy ở đây niềm đam mê, động lực rèn luyện và khát vọng chinh phục những cột mốc mới trên hành trình của mình. Đó còn là điểm gặp gỡ của những câu chuyện, những ước mơ và những hành trình bền bỉ vượt qua giới hạn của mỗi con người.

Cuối tháng Ba này, khi bình minh dần ló rạng trên vịnh Nha Trang, hàng nghìn vận động viên sẽ cùng đứng trên vạch xuất phát. Khi hiệu lệnh vang lên, và dòng người bắt đầu chuyển động trên những cung đường ven biển, mang theo những mục tiêu và khát vọng khác nhau. Có người chạy để chinh phục thành tích. Có người chạy để thử thách bản thân. Và cũng có người chỉ đơn giản muốn cảm nhận niềm vui của từng bước chân.

Nhưng ở khoảnh khắc ấy, tất cả đều chung một hướng về vạch đích. Và khi ánh bình minh rực rỡ phủ lên những cung đường ven biển Nha Trang, những bước chạy ấy không chỉ mở ra một cuộc đua mới. Đó còn là sự tiếp nối của hành trình 67 năm bền bỉ, viết thêm một chương mới cho Tiền Phong Marathon - giải đấu lâu đời nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam.