Cựu sao Real Madrid bị dọa 'cắt lương' khi tháo chạy khỏi Trung Đông

TPO - Joselu và Javi Martinez đã rời Qatar, trở về Tây Ban Nha giữa tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Họ được yêu cầu trở lại Qatar hoặc không được trả lương.

Theo AS, Joselu và Martinez rời Qatar ngay sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Hai cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã lên chuyến bay do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức.

"Hai cầu thủ nằm trong nhóm những người rời Qatar ngay sau khi không phận mở cửa. Theo yêu cầu từ phía Qatar, Joselu và Martinez có thể quay lại trong vài giờ tới. Hoặc là quay lại Qatar để luyện cùng CLB, hoặc chấp nhận bị cắt lương", AS viết.

Theo thông báo từ Qatar Super League, giải đấu sẽ trở lại từ thứ 5 tuần này (12/3). Các CLB đã tập luyện từ cuối tuần trước, trong khi Joselu và Martinez vẫn ở Tây Ban Nha. Ở diễn biến khác, AFC Champions League vẫn đang tạm dừng, dự kiến có thông báo mới vào ngày mai (11/3).

Joselu đang khoác áo CLB Al Gharafa. Tiền đạo sinh năm 1990 từng khoác áo Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Hanover 96, Stoke City, Newcastle, Alaves và Espanyol. Ở tuổi xế chiều, Joselu từng trở lại Real ở mùa 2023/24 theo dạng cho mượn, cùng CLB giành cú ăn ba La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League.

Javi Martinez có sự nghiệp còn lừng lẫy hơn Joselu. Tiền vệ này từng chơi 268 trận cho Bayern Munich, cùng "Hùm xám" giành 9 đĩa bạc Bundesliga và 2 lần lên ngôi Champions League. Trong màu áo đội tuyển, Martinez từng cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Ngày 27/3, trận tranh Siêu cúp Liên lục địa giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra ở Qatar. Trong vài giờ tới, Qatar sẽ ra quyết định có hoãn trận đấu hay không. Làng túc cầu đã và đang mong chờ cuộc đấu giữa Messi và Yamal. Thế nhưng, vì sự đảm bảo cho các ngôi sao, truyền thông đã đồng loạt kêu gọi chuyển trận tranh Siêu cúp về châu Âu.