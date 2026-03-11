Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Liverpool gục ngã trước Galatasaray, điểm yếu phạt góc tiếp tục trả giá

Trọng Đạt
TPO - Trận đấu thứ 100 của HLV Arne Slot trên cương vị dẫn dắt Liverpool khép lại không trọn vẹn khi đội bóng Anh thất bại 0-1 trước Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

2.jpg

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Istanbul, những điểm yếu quen thuộc của Liverpool một lần nữa bộc lộ. Ngay phút thứ 7, tiền vệ Mario Lemina đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đó là tình huống Gabriel Sara thực hiện quả đá phạt góc, Victor Osimhen bật cao đánh đầu chuyền bóng vào khu vực cấm địa để Lemina dứt điểm tung lưới thủ môn Giorgi Mamardashvili, người có trận bắt chính hiếm hoi thay cho thủ môn số một Alisson Becker đang chấn thương.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Lemina ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, cách đây 5 năm anh cũng từng ghi bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool khi khoác áo Fulham tại Premier League.

Sau bàn mở tỷ số, Galatasaray suýt nhân đôi cách biệt khi Osimhen tận dụng sai lầm của Ibrahima Konaté để đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR xác định Barıs Alper Yılmaz đã việt vị trong pha bóng trước đó dù không trực tiếp chạm bóng.

Liverpool cũng có một bàn thắng không được công nhận ở phút 70. Sau quả phạt góc của Dominik Szoboszlai, bóng được đưa qua vạch vôi trong tình huống lộn xộn trước khung thành. Nhưng VAR xác định bóng đã chạm tay Konate hai lần: lần đầu từ quả phạt góc và lần thứ hai khi bóng bật gót chân Virgil van Dijk.

Trước khi Galatasaray ghi bàn, Liverpool từng có cơ hội vươn lên dẫn trước khi Florian Wirtz sút chệch cột dọc sau sai lầm của thủ môn Ugurcan Çakır. Sau đó Wirtz tiếp tục buộc Cakir phải trổ tài cứu thua, trong khi Konate lại sút vọt xà trong gang tấc.

1.jpg

Điểm yếu cố định ám ảnh Liverpool

Bàn thua trước Galatasaray một lần nữa cho thấy vấn đề lớn của Liverpool mùa này: khả năng phòng ngự tình huống cố định. Đây đã là lần thứ 10 đội bóng của Slot để thủng lưới từ các pha phạt góc.

Trong số các đội tại Premier League, chỉ West Ham United, Chelsea và Nottingham Forest để thủng lưới nhiều hơn từ các tình huống tương tự.

Istanbul từng là nơi mang lại ký ức huy hoàng cho Liverpool với màn ngược dòng lịch sử trước AC Milan ở chung kết Champions League 2005. Tuy nhiên, lần trở lại này lại không suôn sẻ khi “Lữ đoàn đỏ” đã trải qua bốn trận sân khách liên tiếp không thắng trước Galatasaray.

Sau thất bại 0-1 trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng hồi tháng 9, trận đấu này được xem là phép thử cho khả năng thích nghi của Liverpool. Và đội bóng Anh tiếp tục phải trả giá vì những sai lầm trong phòng ngự.

Nếu tiếp tục bị loại ở vòng 16 đội, giống như mùa trước khi dừng bước trước Paris Saint-Germain, áp lực dành cho HLV Slot chắc chắn sẽ rất lớn.

Trước mắt, Liverpool sẽ trở lại đấu trường Premier League khi tiếp đón Tottenham Hotspur vào ngày 15/3, trước khi tái đấu Galatasaray tại Anfield ngày 18/3.

Trọng Đạt
#Liverpool #Galatasaray #Champions League #phạt góc #phòng ngự

