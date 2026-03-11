Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh giành cúp vô địch đầu tiên trên đất Mỹ

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh tạo dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường golf đại học Mỹ khi xuất sắc giành chức vô địch cá nhân Bandon Dunes Championship, đồng thời góp công lớn giúp đội Oregon State đăng quang nội dung đồng đội.

Nguyễn Anh Minh (giữa) giành chức vô địch cá nhân Bandon Dunes Championship.

Bandon Dunes Championship khép lại vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam) với chiến thắng thuyết phục của đội Oregon State khi đạt tổng điểm -17 gậy, bỏ xa đội xếp sau tới 17 gậy.

Đây là danh hiệu đồng đội đầu tiên của Oregon State kể từ Redhawk Invitational 2024, đồng thời cũng là lần đầu đội golf này đăng quang tại Bandon kể từ năm 2020.

Ở bảng xếp hạng cá nhân, Nguyễn Anh Minh thi đấu ấn tượng với tổng điểm -13 gậy sau 54 hố để giành chức vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên một golfer của Oregon State đăng quang cá nhân tại giải đấu này.

Phong độ cao của golfer Việt Nam được thể hiện ngay từ vòng đấu mở màn khi anh thiết lập kỷ lục điểm số thấp nhất của sân Pacific Dunes với thành tích 61 gậy (-10).

Pacific Dunes được đánh giá là một trong những sân golf khó và mang tính chiến thuật bậc nhất tại Mỹ. Địa hình dạng links, những cơn gió mạnh từ Thái Bình Dương cùng hệ thống green phức tạp khiến nơi đây trở thành bài kiểm tra thực sự về khả năng kiểm soát bóng và tư duy chiến thuật của các golfer.

Vì vậy, việc đánh 61 gậy tại Pacific Dunes không chỉ đơn thuần là một vòng đấu xuất sắc mà còn là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của golfer đến từ Việt Nam.

Ở hai vòng còn lại, Anh Minh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 70 gậy (-1) và 69 gậy (-2) để khép lại giải đấu bằng chiến thắng chung cuộc.

Trên đường tiến tới chức vô địch, Nguyễn Anh Minh ghi tới 17 birdie - nhiều nhất giải - cho thấy khả năng tấn công cờ hiệu quả cùng sự ổn định xuyên suốt ba vòng đấu.

Đáng chú ý, Oregon State chiếm 3 vị trí trong top 4 golfer đầu bảng xếp hạng cá nhân. Rylan Johnson xếp thứ ba với tổng điểm -7 gậy, còn Ethan Elleraas đứng thứ tư với -6 gậy. Trong số 15 đội tham dự, Oregon State là đội duy nhất kết thúc cả ba vòng đấu đều dưới par.

Chiến thắng tại Bandon Dunes Championship không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Anh Minh mà còn cho thấy các golfer Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tại hệ thống NCAA Division I - sân chơi đỉnh cao của golf đại học Mỹ.

Thành tích ấn tượng của Anh Minh chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ golfer trẻ Việt Nam trên hành trình vươn xa và khẳng định mình tại các đấu trường quốc tế.