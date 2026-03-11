Nhận định Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon, 03h00 ngày 12/3: Viết tiếp truyện cổ tích

TPO - Nhận định bóng đá Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ ấn tượng cùng lợi thế sân nhà, đại diện Na Uy được kỳ vọng sẽ tạo thêm bất ngờ trước đội bóng giàu kinh nghiệm đến từ Bồ Đào Nha.

Nhận định Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon

Bodo/Glimt liên tiếp tạo ra những bất ngờ tại UEFA Champions League 2025/2026. Ở vòng phân hạng, Bodo/Glimt đã có giai đoạn nước rút ấn tượng khi vượt qua Man City và Atletico Madrid, qua đó giành suất dự vòng play-off. Tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, thử thách dành cho Bodo/Glimt còn lớn hơn khi phải đối đầu với đương kim Á quân Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng Na Uy đã xuất sắc giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2.

Bodo/Glimt thiết lập nhiều cột mốc lịch sử cho bóng đá Na Uy. Họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên của quốc gia này giành bốn chiến thắng liên tiếp tại Champions League, đồng thời cũng là đội bóng Na Uy đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Bên cạnh phong độ ấn tượng, sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng với Bodo/Glimt. Tại Aspmyra, đội bóng này đã thắng 12 trong 17 trận gần nhất tại các cúp châu Âu, chỉ hòa 1 và thua 4. Thành tích đó giúp họ tự tin hơn khi bước vào cuộc đối đầu với Sporting. Đoàn quân của HLV Knutsen có màn chạy đà ấn tượng khi đánh bại Molde ở Cúp quốc gia Na Uy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Sporting CP cũng đang duy trì phong độ khá ổn định. Cuối tuần qua, đội bóng của HLV Rui Borges hòa Braga tại Primeira Liga. Dù đánh rơi chiến thắng đáng tiếc, kết quả này vẫn giúp Sporting kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 12, với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Nhờ đó, đội bóng Lisbon tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại Primeira Liga và chỉ kém đội đầu bảng Porto 4 điểm.

Trên đấu trường châu Âu, Sporting giành quyền vào thẳng vòng 16 đội nhờ vị trí thứ bảy ở vòng phân hạng Champions League. Thành tích đó được tạo nên nhờ những chiến thắng đáng chú ý ở giai đoạn cuối vòng bảng, trong đó có trận thắng vang dội trước đương kim vô địch PSG.

Dẫu vậy, đại diện đến từ Bồ Đào Nha không có những kỷ niệm đẹp trong hai lần gần nhất góp mặt ở vòng 16 đội, Sporting đều phải nhận những thất bại nặng nề. Ở mùa 2008-2009, họ thua Bayern Munich với tổng tỷ số 12-1 sau hai lượt trận. Đến mùa 2021-2022, đội bóng Lisbon tiếp tục dừng bước khi thất bại 0-5 trước Man City.

Không chỉ vậy, thành tích sân khách của Sporting ở các vòng knock-out châu Âu cũng khá khiêm tốn. Kể từ năm 2005, họ chưa từng giành chiến thắng trên sân đối phương ở vòng 16 đội trở đi, với 6 trận hòa và 9 thất bại. Thống kê này cho thấy chuyến làm khách tới Na Uy sắp tới có thể là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò Rui Borges.

Với phong độ cao của Bodo/Glimt trên sân nhà cùng sự khó lường của một đội bóng đang tạo nên nhiều bất ngờ, Sporting chắc chắn sẽ phải thi đấu thận trọng nếu muốn giành lợi thế trước trận lượt về.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon

Bodo/Glimt đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại (thắng 8, hòa 1), trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng đến từ Na Uy toàn thắng 7 trận trong năm 2026.

Sporting Lisbon cũng đang bay cao với chuỗi 12 trận bất bại, giành tới 10 chiến thắng. Thất bại gần nhất đã diễn ra cách đây hơn 2 tháng.

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon

Bodo/Glimt có lực lượng tốt nhất.

Sporting Lisbon thiếu Quenda do chấn thương. Kochorashvili, Mangas và Ioannidis bỏ ngỏ khả năng ra sân. Maximiliano Araujo và Pedro Goncalves bị treo giò.

Đội hình dự kiến Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Sporting Lisbon: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Vagiannidis; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Guilherme; Suarez.

Dự đoán tỷ số Bodo/Glimt 2-1 Sporting Lisbon