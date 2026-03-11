Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Những cây dó bầu quý hiếm ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại Hà Tĩnh hiện có nhiều gốc dó bầu tuổi thọ từ hàng chục đến hàng trăm năm tuổi, giá trị kinh tế cao. Những cây dó bầu này được người dân gìn giữ cẩn thận, xem như những “báu vật xanh” của địa phương.

tp-3279852131215689290.jpg
Tại xã Phúc Trạch, nơi được xem là “thủ phủ” trồng dó bầu (hay còn gọi là dó trầm), chế tác các sản phẩm từ trầm của tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, người dân nơi đây đang sở hữu hàng trăm cây dó bầu lâu năm, giá trị đặc biệt. Nhờ phát triển cây dó bầu và chế tác các sản phẩm từ trầm hương, nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng khấm khá và từng bước vươn lên làm giàu từ nghề truyền thống của địa phương.
tp-9sjsjss.jpg
Theo lãnh đạo xã Phúc Trạch, toàn xã có khoảng 200 cây dó bầu lâu năm, trong đó có 15 - 20 cây có tuổi đời từ 70 - 90 năm. Những cây này sinh trưởng khỏe mạnh, chiều cao trung bình từ 15 đến hơn 20 mét, đường kính thân lớn đến mức hai người ôm mới xuể.
tp-tram-kshsk.jpg
Được biết, trong thời gian qua nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đã tìm đến hỏi mua những cây dó bầu lâu năm này. Có cây được trả giá từ 250 - 300 triệu đồng, tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý bán vì xem đây là tài sản quý hiếm.
tp-5.jpg
Phần lớn cây dó bầu được trồng trong vườn nhà hoặc tại các trang trại của người dân. Trong số đó, nhiều gốc cây được người dân khoan, đục tạo vết thương trên thân để kích thích hình thành trầm, trong khi một số cây khác được giữ nguyên để trầm phát triển tự nhiên theo thời gian. Cách làm này vừa giúp tạo nguồn trầm hương có giá trị, vừa bảo tồn những gốc dó trầm lâu năm của địa phương.
tp-983ygns.jpg
tp-hoai-js.jpg
Những gốc dó bầu lâu năm được người dân gìn giữ ngay trong khu vườn của gia đình. Nhiều cây có tuổi đời hàng chục năm, thân lớn, tán rộng và được đánh giá có giá trị kinh tế cao.
tp-jsns.jpg
Không chỉ là nguồn tài sản quý, các gốc dó bầu lâu năm còn được xem như “báu vật xanh”, gắn bó với đời sống và trở thành niềm tự hào của nhiều hộ dân trong vùng.
tp-87yh.jpg
Nhiều người dân cho biết không muốn bán những cây dó bầu này vì muốn giữ lại lấy hạt làm giống, bởi giống từ những cây “dó bầu chúa” thường khỏe, thích nghi tốt và có khả năng tạo trầm cao hơn.
tp-hoai-sjgs.jpg
Hiện nay, tổng diện tích trồng dó bầu của toàn xã Phúc Trạch đạt gần 1.000 ha. Nhiều năm qua, cây dó bầu trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước làm giàu bền vững.
cay-kshsl.jpg
tram-skh.jpg
Từ nền tảng chất lượng và thương hiệu sẵn có, Phúc Trạch đang dần chuyển hướng từ việc bán gỗ thô sang sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, như: trầm nụ, trầm miếng, hương trầm sạch, trầm cảnh, tinh dầu trầm, đồ thủ công mỹ nghệ và trang sức từ trầm… Qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu.
tp-11.jpg
tp-8.jpg
Không chỉ ở Phúc Trạch, tại khuôn viên Đền Khoai Vạc cũng tồn tại hai cây dó bầu hơn 200 năm tuổi, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
tp-7.jpg
Theo người trông coi đền, từ khi còn nhỏ ông đã thấy hai cây dó bầu sừng sững tỏa bóng mát trong khuôn viên đền. Trong đó, một cây có chu vi thân 2,7 m, cao khoảng 8 m, tán rộng 9 m với 2 cành chính. Cây còn lại có chu vi 3,7 m, cao 11 m, tán rộng 11,5 m với 8 cành chính. Trải qua hàng trăm năm, cả hai cây vẫn phát triển xanh tốt, trở thành chứng nhân của thời gian và là niềm tự hào của người dân địa phương.
tp-10.jpg
tp-4.jpg
Những gốc dó bầu cổ thụ ở Hà Tĩnh không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là di sản thiên nhiên quý giá, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất trầm hương.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #trầm hương #trầm tổ #trầm cổ thụ #trầm hương Phúc Trạch

