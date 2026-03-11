Những cây dó bầu quý hiếm ở Hà Tĩnh

TPO - Tại Hà Tĩnh hiện có nhiều gốc dó bầu tuổi thọ từ hàng chục đến hàng trăm năm tuổi, giá trị kinh tế cao. Những cây dó bầu này được người dân gìn giữ cẩn thận, xem như những “báu vật xanh” của địa phương.
Những gốc dó bầu lâu năm được người dân gìn giữ ngay trong khu vườn của gia đình. Nhiều cây có tuổi đời hàng chục năm, thân lớn, tán rộng và được đánh giá có giá trị kinh tế cao.
Từ nền tảng chất lượng và thương hiệu sẵn có, Phúc Trạch đang dần chuyển hướng từ việc bán gỗ thô sang sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, như: trầm nụ, trầm miếng, hương trầm sạch, trầm cảnh, tinh dầu trầm, đồ thủ công mỹ nghệ và trang sức từ trầm… Qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu.
Không chỉ ở Phúc Trạch, tại khuôn viên Đền Khoai Vạc cũng tồn tại hai cây dó bầu hơn 200 năm tuổi, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Những gốc dó bầu cổ thụ ở Hà Tĩnh không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là di sản thiên nhiên quý giá, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất trầm hương.