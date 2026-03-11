Triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp các hội quần chúng

TPO - Sáng 11/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long đã quán triệt nội dung Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Phi Long cho biết, theo Kết luận 230, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kết luận, có 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Trong số 29 hội này, có Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (đã có quyết định sáp nhập của Bộ Nội vụ).

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long quán triệt Kết luận 230 tại hội nghị. Ảnh: PV.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cũng quán triệt nội dung Kế hoạch 08 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện Kết luận 230.

Theo ông Nguyễn Phi Long, sẽ có đề án đánh giá tổng thể về tổ chức bộ máy, các đơn vị pháp nhân của các tổ chức hội quần chúng.

“Sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức pháp nhân trực thuộc; chỉ giữ lại những tổ chức, pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II/2026”, ông Nguyễn Phi Long nêu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Một nhiệm vụ nữa, theo ông Nguyễn Phi Long, sẽ rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, sẽ tiến hành rà soát vị trí việc làm, dự kiến phân bổ số lượng biên chế của các hội; rà soát tham mưu sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng…

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, các hội quần chúng phải phát huy sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo Kết luận 230. Tinh thần chung là làm việc công khai, minh bạch, dựa trên thống nhất của tập thể.