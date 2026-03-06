Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: Lắng nghe ý kiến cử tri, thúc đẩy chính sách vì người dân

TPO - Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ, bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định sẽ dành tâm huyết thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân, tập trung lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri và thúc đẩy các chính sách sát thực tiễn, vì đời sống người dân.

Sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ông Ngô Minh Trọng, Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên BCH Hội Doanh nhân tỉnh,GĐ Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn; bà Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Đoàn Thị Hồng Việt, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Trong đó, các ứng cử viên nhấn mạnh các giải pháp hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Các ứng cử viên cũng trình bày các giải pháp tập trung giám sát thực thi pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai; thúc đẩy chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên đặt trọng tâm thúc đẩy chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiến nghị đầu tư trường lớp, hỗ trợ học sinh nghèo, đào tạo nghề gắn với việc làm và khởi nghiệp, thu hẹp khoảng cách giáo dục, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ vinh dự khi được Trung ương giới thiệu ứng cử tại Phú Thọ-vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với cội nguồn dân tộc - đất Tổ Hùng Vương, nơi hội tụ bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Là đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Hoài khẳng định đã luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hoài cam kết tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội; thường xuyên gần gũi, gắn bó với cử tri và nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Những ý kiến này sẽ được bà phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội và đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ tăng cường nghiên cứu thực tiễn, sâu sát cơ sở để tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị hợp pháp của người dân. Từ đó, tham gia đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp thực tế và hợp lòng dân. Các lĩnh vực được bà Hoài đặc biệt quan tâm gồm: Chính sách đất đai, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số nhằm tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân.

Thường xuyên theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên tại hội nghị

Theo bà Hoài, những năm qua, Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục tháo gỡ. Bà Hoài khẳng định sẽ đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ kiến nghị Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để giải quyết các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giúp Phú Thọ phát huy vai trò trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển nhanh và bền vững.

Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân

Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hoài cho biết, sẽ có thêm điều kiện để lắng nghe và tổng hợp tiếng nói của cử tri cả nước. Từ đó, tham mưu cho Đảng và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách cụ thể hóa quan điểm “dân là gốc”, “dân là trung tâm” của công cuộc phát triển đất nước.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm để người dân thực hiện quyền làm chủ với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Chúng tôi mong muốn mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cũng như hạnh phúc của nhân dân”, bà Hoài nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị, các ứng viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn. Cử tri kỳ vọng vào việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến để kịp thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, tiếp tục trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.