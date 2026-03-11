Tiếp tục huy động nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết giúp dân

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở An Giang, bà Nguyễn Quỳnh Liên – Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nhà Đại đoàn kết, góp phần giúp người dân có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện đời sống.

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã An Biên và xã Tây Yên, để vận động bầu cử với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Lo giá vật tư leo thang

Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được công bố, sau đó từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Nhiều cử tri bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, cho rằng nội dung được xây dựng khá cụ thể, sát thực tiễn, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và khu vực vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Đại diện cử tri vùng tôm - lúa cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải và nguồn nước đang ảnh hưởng trực tiếp đến con tôm, cây lúa cũng như sinh kế của người dân. Cử tri đề nghị các cấp, ngành sớm có giải pháp xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh chi phí vật tư nông nghiệp, con giống ngày càng tăng, trong khi giá nông sản đầu ra còn bấp bênh, thiếu ổn định dù đã có liên kết tiêu thụ, khiến nông dân vẫn còn nhiều lo lắng.

Cử tri xã An Biên và Tây Yên đặt câu hỏi cho ứng cử viên.

Cử tri mong muốn Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và hợp tác xã; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững cho sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; nghiên cứu hoàn thiện chính sách đối với một số đối tượng người có công và lực lượng tham gia các hội, đoàn thể nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tại địa phương.

Lắng nghe ý kiến của cử tri

Liên quan đến ý kiến cử tri về Hội Cựu Công an nhân dân, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tổ chức này được thành lập từ năm 2023 và đến tháng 9/2024 đã trở thành tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hiện hội đã được thành lập tại hầu hết các tỉnh, thành phố, thu hút đông đảo hội viên là cán bộ, chiến sĩ công an đã nghỉ hưu tham gia.

Theo bà Liên, Ban Bí thư đã ban hành kết luận công nhận Hội Cựu Công an nhân dân là tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong thời gian tới, khi được giao nhiệm vụ cụ thể, hội sẽ được xem xét hỗ trợ về cơ chế, kinh phí và các điều kiện hoạt động theo quy định.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trả lời ý kiến của cử tri.

Đối với kiến nghị liên quan đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Liên cho biết, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, trong đó tỉnh An Giang là một trong những địa phương hoàn thành sớm mục tiêu đề ra. Thời gian tới, các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có công vẫn sẽ tiếp tục được triển khai thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội.

“Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp người dân có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện đời sống”, bà Liên nói.

Liên quan đến kiến nghị về chế độ đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, theo bà Liên, sau khi đánh giá thực tiễn, Bộ Chính trị đã cho phép tiếp tục duy trì hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đến ngày 1/5/2026. Chính phủ và Bộ Nội vụ được giao tổng rà soát để xây dựng đề án về tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng này trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế giám sát của nhân dân”, bà Liên khẳng định.