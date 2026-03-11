Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Tây Ninh tử vong do tai nạn giao thông

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông P.M.T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào tối 9/3.

Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) xác nhận: Ông P.M.T. (48 tuổi, ngụ Tây Ninh), Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương đã tử vong do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/3, tại km19+200 Quốc lộ N2, đoạn qua ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh (Tây Ninh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô, xe máy và xe tải.

Trước thời điểm trên, ông T. đến nhà ông N.C.Th. (50 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) - công tác tại Đảng ủy xã Mỹ Hạnh để đưa tài liệu liên quan công việc.

Sau đó, ông N.C.Th. điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu Camry biển số 62A-240.36 từ trong sân nhà lùi ra quốc lộ N2. Thời điểm này, ông P.M.T. cũng đang dắt xe máy từ nhà ông Th. ra đường. Ô tô do ông Th. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh phần đuôi vào xe máy, khiến ông T. bị hất văng ra đường.

Đúng lúc này, xe tải biển số 70H-084.04 chạy tới, tài xế không kịp tránh nên tiếp tục va chạm vào ông T.

2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại hiện trường. Cả ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

anh-man-hinh-2026-03-11-luc-085851.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hữu Huy
#Tây Ninh #tai nạn giao thông #Hiệu trưởng #HĐND xã #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục