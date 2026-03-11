Xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất 70km ở ĐBSCL

TPO - Trên sông Cửu Long, xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất từ 42-55km trong cao điểm tháng 3. Trên sông Vàm Cỏ, xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất 65-70km trong các đợt cao điểm tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những tháng đầu năm nay, xâm nhập mặn đã xuất hiện ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Nhận định từ nay đến tháng 5, dòng chảy trên sông Mê Công về ĐBSCL tiếp tục giảm dần, đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 - 23/3 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 42 - 55 km.

Trên các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, xâm nhập mặn đạt đỉnh điểm vào các đợt 1/3 - 6/3, 19/3 - 23/3, 30/3 - 4/4 và 18/4 - 21/4 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 65 - 70 km.

Xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 3 và tháng 4 tại ĐBSCL. Ảnh minh hoạ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hạ tầng công trình thủy lợi đã được đầu tư tại vùng ĐBSCL đảm bảo khả năng chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nên ít có nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng.

Tuy nhiên, Bộ lưu ý, nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện (tích nước, xả nước hạn chế).

Một số khu vực cuối nguồn thuộc các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cần đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra. Trong đó có các hệ thống thủy lợi như Gò Công (Đồng Tháp), Nam Măng Thít (Vĩnh Long), HTTL Long Phú – Tiếp Nhật (TP. Cần Thơ) Nhật Tảo – Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh).

Tại khu vực Nam Trung Bộ, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp mùa khô 2025-2026, nguy cơ hạn hán, thiếu nước chỉ xảy ra cục bộ ở các công trình thủy lợi nhỏ và vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7 và 8.