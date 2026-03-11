Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất 70km ở ĐBSCL

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên sông Cửu Long, xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất từ 42-55km trong cao điểm tháng 3. Trên sông Vàm Cỏ, xâm nhập mặn có thể vào sâu nhất 65-70km trong các đợt cao điểm tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những tháng đầu năm nay, xâm nhập mặn đã xuất hiện ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Nhận định từ nay đến tháng 5, dòng chảy trên sông Mê Công về ĐBSCL tiếp tục giảm dần, đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung từ ngày 19 - 23/3 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 42 - 55 km.

Trên các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, xâm nhập mặn đạt đỉnh điểm vào các đợt 1/3 - 6/3, 19/3 - 23/3, 30/3 - 4/4 và 18/4 - 21/4 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi từ 65 - 70 km.

xam-nhap-man-2024.jpg
Xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 3 và tháng 4 tại ĐBSCL. Ảnh minh hoạ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hạ tầng công trình thủy lợi đã được đầu tư tại vùng ĐBSCL đảm bảo khả năng chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nên ít có nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng.

Tuy nhiên, Bộ lưu ý, nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện (tích nước, xả nước hạn chế).

Một số khu vực cuối nguồn thuộc các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cần đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra. Trong đó có các hệ thống thủy lợi như Gò Công (Đồng Tháp), Nam Măng Thít (Vĩnh Long), HTTL Long Phú – Tiếp Nhật (TP. Cần Thơ) Nhật Tảo – Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh).

Tại khu vực Nam Trung Bộ, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp mùa khô 2025-2026, nguy cơ hạn hán, thiếu nước chỉ xảy ra cục bộ ở các công trình thủy lợi nhỏ và vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7 và 8.

Nguyễn Hoài
#xâm nhập mặn #ĐBSCL #nước sạch #sông Mê Công #biến đổi khí hậu #thủy lợi

Xem thêm

Cùng chuyên mục