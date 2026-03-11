Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ô tô con lật úp, biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc

Thanh Hà
TPO - Sau va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, một xe ô tô con bị lật ngửa, biến dạng. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người.

hien-truong-170.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 5h5 ngày 11/3, tại Km217+100 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS 18A-473.XX do anh V.D.H điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 36C-331.XX do anh V.Đ.C điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô con bị lật úp, biến dạng; tài xế ô tô con đã tự chui ra khỏi xe.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT phụ trách tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
