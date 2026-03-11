Tàu Hải quân lai dắt thành công tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

TPO - Tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy thả trôi tự do trên biển đã được tàu HQ 950 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) tiếp cận, lai dắt về bờ an toàn.

Sáng 11/3, tàu HQ 950 thuộc Hải đội 411 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đã lai dắt thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/3, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhận được tin báo tàu cá QNg 90459 TS bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển tại tọa độ 12°00’N - 109°43’E, cách đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh (Cam Ranh) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 36 ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

Cán bộ chiến sĩ tàu HQ 950 nỗ lực tiếp cận, lai kéo tàu cá QNg 90459 TS bị nạn về đất liền.

Ngay sau khi nhận được lệnh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động, triển khai tàu HQ 950 khẩn trương đến khu vực tàu cá gặp nạn để tổ chức cứu hộ. Sau hơn hai tiếng di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, đến khoảng 19h cùng ngày, tàu HQ 950 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn.

Thời điểm tiếp cận tàu cá, khu vực biển có gió Đông Bắc cấp 5-6, sóng cao từ 2-3m, mưa lớn, khiến việc triển khai các phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21h ngày 10/3, tàu HQ 950 đã bắt đầu lai kéo tàu cá QNg 90459 TS cùng toàn bộ 36 ngư dân về đất liền.

Tàu HQ 950 đã lai dắt tàu cá QNg 90459 TS cập cảng Ba Ngòi an toàn.

Trong suốt quá trình lai dắt, các cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 950 thường xuyên theo dõi tình trạng tàu cá, quan tâm chăm sóc, động viên các ngư dân, giúp bà con yên tâm. Sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Hải quân đã giúp các ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần sau sự cố trên biển.

Đến sáng 11/3, tàu HQ 950 đã lai dắt tàu cá QNg 90459 TS cập cảng Ba Ngòi an toàn và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương theo quy định. Sức khỏe của toàn bộ 36 ngư dân đều ổn định.

Tổ quân y Vùng 4 Hải quân kiểm tra tình trạng sức khỏe các ngư dân khi cập cảng.

Ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu cá QNg 90459 TS cảm kích: "Khi về đến bờ an toàn, tôi và các ngư dân rất vui. Cảm ơn các cơ quan chức năng cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ, đưa chúng tôi vào bờ. Nếu để lâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, do trên biển gió bắt đầu lớn dần".

Trước đó, ngày 28/2, tàu cá này cùng 36 ngư dân xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh để ra khơi khai thác thủy sản.

Đại tá Lương Xuân Giáp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 cùng đại diện cơ quan chức năng của đến động viên ngư dân cập cảng.

Đến ngày 6/3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển. Gia đình chủ tàu đã báo cáo vụ việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.