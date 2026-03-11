Ban Bí thư chuẩn y Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TPO - Ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 11/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Hòa Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng ông Trần Hòa Nam vừa được Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị ông Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao; nỗ lực tham mưu, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, chiều 11/2, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, 54/54 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có mặt tại hội nghị đã đồng ý bầu ông Trần Hòa Nam tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.